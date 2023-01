Lambrecht hat am Montagmorgen schriftlich erklärt, dass sie Kanzler Scholz um Entlassung gebeten habe. Foto: APA / AFP / JENS SCHLUETER

Berlin – Nach dem Rücktritt der deutschen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) wird erwartet, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag die Entscheidung über Nachfolge verkündet. Arbeitsminister Hubertus Heil kündigte am Montagabend in einer Fernsehsendung an, der Kanzler werde die Personalie schnell – "nämlich morgen" – bekanntgeben.

Die seit Monaten in der Kritik stehende Verteidigungsministerin hatte am Montagmorgen schriftlich erklärt, dass sie Scholz um Entlassung gebeten habe. Die Frage, wer ihr nachfolgt, blieb zunächst unbeantwortet. Scholz versicherte aber, dies "sehr schnell" bekannt zu geben.

Wer nachfolgen könnte

Als mögliche Anwärter für die Nachfolge im Gespräch waren SPD-Chef Lars Klingbeil, Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt und Arbeitsminister Heil sowie die Wehrbeauftragte Eva Högl und die Parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, Siemtje Möller. Heil äußerte sich angesichts der Spekulationen am Montagabend in der ARD-Sendung "Hart aber fair" nicht eindeutig, betonte aber persönliche Pläne in seinem derzeitigen Ressort: "Ich habe jedenfalls als Arbeitsminister noch 'ne ganze Menge vor", sagte er. (APA, 17.1.2023)