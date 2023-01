Grafik: Ionos

Der lang erwartete Börsengang des Webhosting- und Cloud-Anbieters Ionos rückt näher. Im Lauf des ersten Quartals sollen die Aktien am Regulierten Markt der Frankfurter Börse, dem Prime Standard, gelistet werden, kündigte die Tochter von United Internet am Dienstag an. Die angebotenen Aktien kämen voraussichtlich aus den Beständen der beiden bisherigen Aktionäre United Internet und Warburg Pincus. Auch nach dem Börsengang werde United Internet eine Mehrheitsbeteiligung an Ionos behalten.

Keine Details

Angaben zum angestrebten Ausgabepreis und zur Zahl der angebotenen Aktien machte Ionos zunächst nicht. Ein Insider hatte eine Bewertung des Unternehmen von insgesamt bis zu fünf Milliarden Euro unlängst als realistisch bezeichnet.

Experten hoffen, das Ionos die Flaute bei Börsengängen in Deutschland beendet. Im vergangenen Jahr ging das hiesige Emissionsvolumen fast allein auf das Konto der Porsche AG. Mit rund 9,4 Milliarden Euro legte die Volkswagen-Tochter den zweitgrößten Börsengang weltweit hin. Alle anderen Kandidaten schoben ihre Pläne wegen der starken Kursschwankungen an den Märkten auf die lange Bank. (Reuters, 17.1.2023)