Niederösterreichs Landeshauptfrau Johann Mikl-Leitner. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

St. Pölten – Vor der niederösterreichischen Landtagswahl am 29. Jänner werden fünf TV-Abschlussrunden ausgestrahlt. Ab 24. Jänner sind Diskussionen von Vertretern der Landtagsparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und Neos veranstaltet von den "NÖN", von oe24.tv, von Puls 24 24 und Krone TV sowie von "Falter" und W24 zu sehen. Den Abschluss bildet die Elefantenrunde im Landhausschiff in St. Pölten, die am 26. Jänner um 21.05 Uhr bundesweit in ORF 2 gesendet wird.

"NÖN-Wahlarena"

Bereits in den vergangenen Tagen wurden Zweierkonfrontationen von oe24.tv gesendet. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat an diesen Gesprächsduellen nicht teilgenommen. Die "NÖN-Wahlarena" ist am 24. Jänner um 21.00 Uhr auf NÖN.at und NÖN-N1-TV zu sehen, an diesem Abend soll auch die Diskussion der Spitzenkandidaten von oe24.tv gesendet werden. Die Krone-Elefantenrunde wird am 25. Jänner um 20.15 Uhr auf Puls 24 und Krone TV ausgestrahlt. Die von "Falter" und W24 veranstaltete Debatte – hier nimmt ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner anstelle von Spitzenkandidatin Mikl-Leitner teil – wird als Falter-Radio-Podcast und in Falter TV auf YouTube verfügbar sein sowie am 26. Jänner um 19.00 Uhr auf W24 zu sehen sein.

TV-Berichterstattung am Wahltag

Am Wahltag selbst wird auf mehreren Sendern umfassend berichtet. Im ORF startet etwa eine "Zeit im Bild Spezial" um 15.30 Uhr, ab 17.00 Uhr gibt es aus dem Landhausschiff in St. Pölten erste Hochrechnungen, Schaltungen in die Parteizentralen und Interviewrunden. Radio Niederösterreich berichtet ab 16.00 Uhr in einer Sondersendung. Puls 24 steht nach Angaben von ProSiebenSat.1-PULS 4 von 9.00 bis 22.00 Uhr im Zeichen der niederösterreichischen Landtagswahl. Auf ATV wird der Urnengang um 19.20 Uhr bei "ATV Aktuell" und um 22.25 Uhr bei "ATV Aktuell: Die Woche" Thema sein. (APA, 17.1.2023)