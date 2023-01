Umweltproteste

229 Postings

Räumung in Lützerath: Greta Thunberg besucht Protestierende

Einige Aktivisten befinden sich noch in Baumhäusern, zwei harren in einem Tunnel aus. Thunberg kritisiert vor Ort die Polizeiaktion: Es sei "entsetzlich zu sehen, was hier passiert"