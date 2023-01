[Immo] Richtwerte für Mieten steigen wegen hoher Inflation massiv an

[Analyse] Ägypten steht vor dem Abgrund

[Inland] Umstrittene Postenvergabe: Tanner düpiert Van der Bellen

[Mitreden] Medienschau: Menschen und Beweggründe hinter den Klimaprotesten

[Kultur] Schadensbegrenzung bei "Corsage" dringend gesucht

[Polizei] Kindesmissbrauch: Nur sechs Polizisten mit Identifizierung von Tätern beschäftigt

[Arbeitsmarkt] Pensionisten als Helfer gegen Fachkräftemangel: Eine Themenverfehlung?

[Kommentar der anderen] Von den echten und den falschen Klimahelden

[Lifestyle] Ist Heaten die bessere Alternative zum Rauchen?

[Wetter] Der Störungseinfluss hält an und damit auch das unbeständige Wetter. Tagsüber gibt es in Summe eher wenig Niederschlag, bevor von Süden her weitere Schnee- und Regenfälle am Nachmittag aufziehen. Die Schneefallgrenze ist hier vorübergehend etwas höher, Schnee fällt auf Lagen zwischen 500 und 800m. Sonnenfenster ergeben sich am ehesten im Norden sowie anfangs auch in Vorarlberg und Tirol. Frühtemperaturen minus 6 bis plus 3 Grad, Tageshöchsttemperaturen minus 1 bis plus 8 Grad.



