Auch wenn man mitten in einer Stadt lebt: Füchse sind präsenter, als man im Alltag ahnen mag. Als Kulturfolger sind sie nicht selten dort zu finden, wo Menschen sind. Einige Tausend Rotfüchse leben beispielsweise in der Bundeshauptstadt, es gab bereits Fuchssichtungen in allen 23 Bezirken. Jüngst machte ein Fuchs sogar die Wiener U-Bahn unsicher – vor wenigen Tagen wurde ein solches Wildtier in Margareten und Wieden gesichtet und fotografiert beziehungsweise gefilmt, das daraufhin in die U1-Station Taubstummengasse lief und wenig später über die Gleise die Flucht ergriff.

Zudem ist kürzlich ein österreichischer Film in den Kinos gestartet, der solches Tier zum Protagonisten hat: "Der Fuchs" erzählt die Geschichte eines Wehrmachtssoldaten, der einen zutraulich gewordenen Fuchs an der Front umsorgt. Grund genug, diese omnipräsente Tierart einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Wie leben Füchse in freier Wildbahn, und was sind die Besonderheiten von Rotfuchs, Polarfuchs und Co? Stellen Sie Ihr Wissen in zehn Fragen unter Beweis!

Und, wie viele Fragen konnten Sie richtig beantworten? Haben Sie schon einmal einen Fuchs in der Stadt oder auf dem Land frei herumlaufen gesehen? Was fasziniert Sie an dieser Art? Teilen Sie im Forum, wie Sie im Quiz abgeschnitten haben! (Daniela Herger, 20.1.2023)