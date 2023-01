Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Heute werden gleich zwei Podcasts vorgestellt. Den Anfang macht eine Fortsetzung des Gesprächs mit Peter Pacult. In diesem geht es zunächst um den Beginn seiner Trainerkarriere bei 1860 München, das kurze Intermezzo in Klagenfurt und den Erfolg in Dresden. Von dort aus kam er zu Rapid, wo der Beginn schon alles andere als reibungslos verlief. Trotzdem begann unter Pacult die zuletzt erfolgreichste Zeit im Verein. Über diese sprechen wir natürlich ausführlich.

Teil eins über die Spielerkarriere des "Postlers" erschien bereits, der abschließende Teil wird am 20. Jänner veröffentlicht.

Im zweiten Podcast geht es wie gewohnt um die Lage von Austria und Rapid. Die beiden Wiener Klubs befinden sich gerade in Belek und stecken mitten in der Vorbereitung für die Frühjahrssaison. Während die Spieler an ihrer Fitness arbeiten, lehnen sich Markus und Stefan entspannt zurück und plaudern über aktuelle News zu Rapid und Austria. Der FAK hat einen Neuzugang für die Young Violets zu vermelden und eine weitere Vertragsverlängerung eines Innenverteidigers. Außerdem gibt es Testspielnews, und ein bisschen Tratsch und Klatsch darf auch nicht fehlen!

Frage der Woche

Wie ordnen Sie die Testspielergebnisse ein? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 17.1.2023)