Ein Beuschel ist eigentlich eine österreichische Spezialität mit Innereien. Paul Ivic hat daraus eine vegetarische Variante gezaubert, wir versuchen uns an einer veganen

Im Internet habe ich zufällig ein Rezept für Gemüsebeuschel entdeckt. Da ich früher gerne Beuschel gekocht und gegessen habe, dachte ich mir, das probiere ich aus. Für die vegane Variante brauchte ich nicht viel zu ändern, ich habe lediglich den Sauerrahm durch eine pflanzliche "Creme fraiche" ersetzt. Fertig war das vegane Rezept. Es schmeckt mir sehr, ich werde es öfter in meinen Speiseplan einbauen.

Die Vorbereitung des Gemüses ist etwas aufwendig, das Schneiden in feine Streifen dauert seine Zeit. Das in diesem Rezept verwendete Gemüse wie Karotten, gelbe Rüben und Knollensellerie gehört zur großen Familie der Wurzelgemüse. Karotten und gelbe Rüben enthalten Provitamin A, Folsäure, Kalium, Eisen, Magnesium, Mangan, Kupfer, Schwefel und Pektin. Deshalb gehören sie mit zu den wertvollsten Gemüsearten.

Foto: Ingrid Huber

Der Knollensellerie hat mit 19 kcal pro 100 g einen niedrigen Kaloriengehalt bei gleichzeitig hohem Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen. Insbesondere der Gehalt an den Mineralstoffen Kalium, Eisen und Kalzium macht ihn zu einem wertvollen Gemüse. Sellerie enthält zudem Carotinoide, Vitamin C und Vitamine der B-Gruppe.

Kräuterseitlinge sind wertvoller Bestandteil einer gesundheitsbewussten Ernährung. Sie enthalten weder Fett noch Cholesterin, dafür aber viel Eiweiß sowie Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe. Zusätzlich füttern Präbiotika, die zum Beispiel auch in Chicorée, Schwarzwurzel oder Topinambur zu finden sind, Bakterien im Darm, die dessen Funktion anregen und so zur Gesundheit beitragen.

Der Kräuterseitling hat ein wunderbar kräftiges und herzhaftes Aroma, das an Steinpilze erinnert. Sowohl sein Hut als auch sein Stiel haben festes, dickes Fleisch, das auch beim Garen bissfest bleibt. Der Kräuterseitling ist daher eine feine Alternative zu Steinpilzen und gilt unter Kennern als kulinarischer Geheimtipp.

Der Kräuterseitling kann gezüchtet werden und ist so im Handel das ganze Jahr verfügbar.

Zutaten für das Gemüsebeuschel (3–4 Portionen)

2 Karotten

2 gelbe Rüben

¼ Sellerieknolle

2 Stangen Staudensellerie

1 Zwiebel, rot

3 Kräuterseitlinge

3 Essiggurkerln

½ Bio-Zitrone

75 ml Öl (ich habe Rapsöl mit Buttergeschmack verwendet)

Estragonsenf

etwas Weizenmehl zum Binden

½ l Gemüsefond

60 g pflanzliche Creme fraiche, etwas pflanzliche Kochcreme zum Glattrühren

1 Schuss Weißweinessig

Majoran

gehackte Petersilie

Salz, Pfeffer

Zutaten für die Serviettenknödel

150 g Semmeln

2 EL Speisestärke

½ TL Backpulver

150 ml Sojadrink ohne Zucker

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

½ Zwiebel, etwas pflanzliche Margarine zum Anschwitzen

Petersiliengrün, gehackt

gemuesebeuschel.pdf Größe: 0,24 MB >>> Das Rezept zum Ausdrucken