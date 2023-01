Im Jahr 1908 urteilte ein britischer Richter, dass Darts kein Glücksspiel ist. Nach einer kuriosen Verhandlung wird es zum Geschicklichkeitsspiel erklärt. Foto: Regine Hendrich

Falco tönt aus den Lautsprechern. Er singt Nie mehr Schule, was eigentlich gut passt. Die Spielerinnen und Spieler, die sich an diesem Dienstagabend im Pub Crown & Sword in Wien-Leopoldstadt treffen, haben ihre Matheschularbeiten schon ein paar Jahre hinter sich.

Der Boden im Lokal ist zur Hälfte verfliest, die andere Hälfte ist um etwa fünf Zentimeter erhöht. Statt Fliesen ist dort ein Holzboden, der knarzt, wenn die Spieler zwei Schritte zur Scheibe machen, um ihre Darts aus dem Board zu ziehen. Wie in einem Hamsterrad stellen sie sich hinter den Gegner, der jetzt an der Reihe ist. Es geht schnell, wer zu welchem Team gehört, ist für Außenstehende gar nicht leicht auszumachen. Trikots oder einen anderen Dresscode gibt es nicht, Jeans und Polo- oder T-Shirts dominieren das Feld.

"Ihr habt Glück, dass ihr heute da seid, dort drüben wirft gerade einer der zehn besten Spieler in Österreich", sagt ein Vereinsspieler und zeigt auf Aaron. Vor 15 Jahren suchte der Golfclub Fontana in Oberwaltersdorf einen Greenkeeper, Aaron lebte noch in London, wollte aber raus aus der lauten, hektischen und teuren Stadt. Wien habe es ihm angetan, er ist bis heute geblieben. Untertags mäht er Rasen und schneidet Sträucher für "posh people". Abends trinkt er gerne ein Bier und wirft Pfeile im urigen Pub.

Die begehrten 60 Punkte

Triple-20. Dann noch einmal. Und auch beim dritten Wurf landet sein Pfeil im wertvollsten Feld der Dartscheibe. 180 Punkte führen bei Anfängern zur Ekstase, Aaron grinst, für Freudenausbrüche ist es aber viel zu früh, das Spiel dauert noch lang. Irgendwie naheliegend, dass Aaron auch Golf spielt, aber es gefällt ihm nicht: "Golf ist viel zu frustrierend, es ist schwer, gut zu werden", sagt er, der regelmäßig tatsächlich das trifft, wo er hinzielt. Dartsspielen ist für ihn ein Ausgleich zum Berufsleben, aber auch im Alltag. In seinem Wohnzimmer hängt eine Scheibe, mal stellt er sich nur für zehn Minuten ans Board, wenn etwas auf dem Herd dahinköchelt, mal werden es an einem Abend noch zwei Stunden. Jedenfalls vergeht kaum ein Tag, an dem er nicht wirft.

Aaron mäht tagsüber den Rasen für den exklusiven Golfclub Fontana, abends spielt er Darts im urigen Pub. Foto: Regine Hendrich

Im Crown & Sword herrscht reger Betrieb, jeden Dienstag und Donnerstag treten bis zu acht Teams gegeneinander an – dienstags in der Open League, donnerstags in der Wiener Landesliga. In der Open League braucht ein Team mindestens drei Leute, in der Landesliga mindestens vier. Primär geht es um den Spaß an der Freude, aus monetären Gründen ist niemand hier. Zu holen gäbe es in der Wiener Liga ohnehin nichts, darum geht es aber auch niemandem. Was nicht heißt, dass nicht jedem den Ehrgeiz ins Gesicht geschrieben steht. "Wenn ich mich nicht ärgere, wenn ich einen Schas werfe, brauch ich gar nicht herkommen", sagt einer. "Natürlich geht bei einer Niederlage die Welt nicht unter, aber wer verliert schon gern. Biss hat hier jeder", meint ein anderer.

Lokal für die Pfeile

Selbstredend profitiert auch das Lokal von der Dartsliga, mit trockener Kehle werfen sich Pfeile weniger locker. Es sei ein "gutes Geschäft", heißt es hinter der Bar. Das Crown & Sword war früher ein Friseursalon und wurde extra zum Dartsspielen gegründet. Geworfen wird im Beisl bei der U-Bahn-Station Taborstraße auf Korkscheiben mit Pfeilen mit Metallspitzen. Beim weiter verbreiteten Gegenstück E-Darts sind die Spitzen aus Plastik, und die Scheibe ist elektronisch. "Steeldarts ist das ehrlichere Spiel, es zählen nur steckende Pfeile. Beim E-Darts müssen sie nur anbumpern", sagt Richi, der seit vielen Jahren dartet. Seine Liebe zum Sport hat er sich mit Darts-Tattoos auf dem Unterarm verewigt. "Man muss beim Steeldarts aber Kopfrechnen können, da zählt nicht die Maschine. Damit kämpfen viele", meint er lachend und dreht einen Pfeil zwischen seinen Fingern.

Ein Blick durch das Lokal zeigt allerdings, dass die meisten sehr flinke Kopfrechner sein dürften. Es gibt einen Schreiber, der runterrechnet und dokumentiert. Es beschwert sich niemand, und man kann davon ausgehen, dass alle auch selbst mitrechnen.

Noch etwas zeigt ein Blick durchs Lokal: Darts ist eine Männerdomäne. Dennoch taucht zwischen all den Kurz- bis Wenighaarfrisuren ein Pferdeschwanz auf. Anna ist die einzige Frau im Lokal, was an ihrer Begeisterung nichts ändert. Ein Freund habe sie mitgenommen, und von Anfang an habe es ihr Spaß gemacht. Dass sonst nur Männer da sind? "Das ist mir egal. Es ist wie in einer riesengroßen Familie, ich fühl mich hier richtig wohl." Sie spiele ihre erste Saison, die seit dem Spätsommer läuft. Auf eine andere Frau sei sie aber erst einmal getroffen.

In der Wiener Darts-Szene ist Anna eine der ganz wenigen Spielerinnen. An ihrer Begeisterung ändert das wenig. Für sie habe sich der Verein zu einer "großen Familie" entwickelt. Foto: Regine Hendrich

Ähnlich sieht es an der Weltspitze aus, mit der Britin Fallon Sherrock hat es aber zumindest auch eine Frau in die Bestenliste geschafft. Sie ist bisher die einzige, die bei der Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace, landläufig Ally Pally genannt, ein Match gewonnen hat. Der Hype um die jährliche Darts-WM wird immer größer. Im Palast selbst geht es zu wie in einem Tollhaus, und vor den TV-Bildschirmen auf der ganzen Welt steigen die Zuseherzahlen.

In London geht es überdies um eine nicht unwesentliche Summe Geld – der diesjährige Weltmeister Michael Smith sahnte mit dem Turniersieg eine Prämie in Höhe von 500.000 Pfund ab. Als finanziell entscheidend gilt im Crown & Sword nur das Faschingsturnier – das heuer am 18. Februar stattfindet –, denn der Reinerlös geht an den Kinderschutzverein Die Möwe. Um die 3000 Euro kommen jährlich für den guten Zweck zusammen.

Zurück in den Ally Pally. Den gewaltigen Unterschied zwischen Stars und besseren Hobbyspielern verdeutlichen ein paar Zahlen sehr gut. Die "Großen" erzielen pro drei Darts einen Punkteschnitt (Average) zwischen 90 und 110 Punkte. Einer der Wiener Ligaspieler erzählt, dass er mit einem Average von 54 etwa an Stelle 100 von 500 Spielern rangiert.

Modus und Neun-Darter

Wie oft muss man eigentlich die Scheibe treffen, um zu gewinnen? Sowohl im britischen Alexandra Palace als auch in der Leopoldstadt wird im selben Modus gespielt: 501, Double Out. Akteure versuchen in einem Durchgang, dem sogenannten Leg, möglichst schnell von 501 Punkten auf null zu kommen. Jeder Wurf zählt. Der entscheidende jedoch, um ein Spiel "auszumachen", muss in einem der Doppelfelder oder dem Bulls Eye landen (siehe Grafik) – mit dem sogenannten Double-Out, das Ungeübte in der Regel Schwierigkeiten bereitet. Der Grund dafür ist schnell gefunden. "Alle zielen auf 20 oder 19. Wer versucht je, die Doppel-13 zu treffen", sagen mehrere Spieler im Chor. Man müsse auf der gesamten Scheibe üben, das bringt Erfolg.

Und dann gibt es noch den schnellsten Weg von 501 auf null, der Neun-Darter. Das perfekte Spiel. Der heilige Gral für Amateure. Es gibt zwar 71 Varianten für das "schnelle Finish", als Amateur gelingt dieses Kunststück aber tendenziell nicht einmal mit sehr viel Glück.

Ein Beispiel, um zu verdeutlichen, was Übung ausmacht: Die beiden Autoren dieses Texts traten gegen einen der Ligaspieler an. Das Match verlief auf Augenhöhe, von drei Legs gingen zwei knapp an den STANDARD. Einzig: Das Doppel Danzer/Zahrer hatte sechs Würfe pro Runde, der Gegner drei.

Ein Blick ins Pub: Drei Scheiben hängen nebeneinander an der Wand, an der Decke ein Riesendart. Neben der Matchscheibe steht ein Schreiber, der die Punkte mitzählt und an einer Tafel protokolliert. Foto: Regine Hendrich

Ein Spiel für alle

Darts verbindet die Menschen. Profis sind Schlosser, Teppichleger, Landwirte, es ist "The People’s Game". Vor der Scheibe sind alle gleich. Darts ist gesellig, ja, in erster Linie ein Wirtshaussport. Und Darts ist niederschwellig, die Scheibe zu treffen gelingt schnell. Aber wie wirft man richtig? Rechtshänder sollten mit dem rechten Fuß vorne stehen, Linkshänder mit dem linken. Darts ist nicht Tennis, und schon gar nicht wie Eisstockschießen. Der Oberkörper könnte leicht nach vorne zur Scheibe gebeugt sein, allerdings ist ein stabiler Stand wichtig. Den Dart hält man zu Beginn am besten wie einen Stift in der Hand. Faustregel: Je weniger Körperteile sich bei einem Wurf bewegen, umso besser. Die Kunst ist es, die Bewegung exakt zu wiederholen. Das gelingt leichter, je simpler sie ist.

Nach der ersten ernsten Darts-Trainingseinheit, das ist kein Scherz, kommt ziemlich sicher ein Muskelkater im Oberarm, knapp oberhalb des Ellbogens. Probieren Sie es selbst aus: eine halbe Stunde am Stück Pfeile werfen – Sie werden das am Folgetag merken.

Kopfsache und Training

Darts-Profis spüren schon lange keinen Muskelkater mehr. Für große Turniere trainieren sie bis zu zehn Stunden pro Tag. Häufig spielen sie im Kopf ein Leg von 170 Punkten, um vermehrt entscheidende Würfe zu trainieren: die Würfe in Doppelfelder, die es braucht, um ein Leg zu gewinnen. Darts ist, das hört man immer wieder, vor allem ein mentaler Sport. 80 Prozent des Erfolgs sei Kopfsache, deshalb arbeiten die Topstars des Sports vermehrt mit Mentaltrainern.

Selbst die Hobbyspieler im Crown & Sword kennen die mentale Komponente. Auch wenn kein Preisgeld ausgespielt wird, sagt ein Ligaspieler: "Ehrgeiz hat jeder. Ich bin in jedem Match nervös, es ist ein bisschen wie eine Schularbeit." (Andreas Danzer, Lukas Zahrer, 18.1.2023)

Drei Spieler man im Dartsport kennen sollte

Mensur Suljović, der Sanfte: Der Wiener Mensur Suljović (50) ist bekannt für seine skurrile Wurftechnik: Er zwickt den Dart zwischen Mittel- und Ringfinger ein, dreht ihn in der Hand, bis er sich gut und richtig anfühlt, und wirft ihn ins Board. In Serbien geboren, zog Suljović 1993 nach Österreich, wo er im Café seines Bruders mit dem Dartsspielen begann. Verglichen zu seiner Konkurrenz ist er eher ein ruhiger Zeitgenosse. Der gelernte Schlosser ist Österreichs erfolgreichster und bester Spieler, 2017 war er die Nummer sechs der Welt, derzeit immerhin die 33.

Foto: IMAGO/Harald Bremes

Michael Smith, der Ochsenjunge: Der Mann aus St Helens, England, arbeitete einst auf einer Rinderfarm, daher sagen alle "Bully Boy" zu ihm. Begann mit Darts, nachdem er sich auf dem Schulweg die Hüfte brach und gelangweilt, weil eingegipst, zu den Pfeilen griff. Seit 2011 misst er sich mit den Besten, Anfang Jänner feierte er dann seinen bisher größten Erfolg: Mit dem Sieg bei der Weltmeisterschaft wurde er zur neuen Nummer eins der Weltrangliste. Der 32-Jährige kaufte sich um das Preisgeld von 500.000 britischen Pfund, klar, einen Bullen.

Foto: IMAGO/Ian Stephen

Phil Taylor, der Kräftige: Die größte Legende im Darts. Phil Taylor aus Stoke-on-Trent, 62 Jahre alt, gewann 16-mal die Weltmeisterschaft und wurde zum Multimillionär. Entdeckt wurde er, wie sollte es anders sein, in einem Pub. 1990 nahm er erstmals an einer WM teil. Taylor, genannt "The Power", vermittelte mit einem arroganten Stil stets den Eindruck, seinen Gegner zu verabscheuen. Eine Niederlage bedeutete für ihn einen persönlichen Angriff gegen seine Person. Seit mehr als fünf Jahren zurückgetreten, wird er von den Fans bis heute besungen. (luza)

Foto: imago images/Action Plus