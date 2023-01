Insgesamt sollen jährlich 130.000 Tonnen Pellets auf Vorrat gehalten werden. Foto: APA/AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER

Preisanstiege um bis zu 150 Prozent – und das innerhalb eines Jahres: Die Kosten für Pellets sind zwischen November 2021 und November 2022 in lichte Höhen geklettert. Mittlerweile gehen die Preise wieder leicht zurück, bleiben aber auf einem hohen Niveau. Der Grund dafür ist – zumindest laut Branchenvertretern –, dass es 2022 sowohl beim Angebot als auch bei der Nachfrage zu einer Extremsituation kam.

Mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine fielen mit einem Schlag wichtige Importe aus der Ukraine, Russland und Belarus weg. Gleichzeitig wuchs auch die Nachfrage. Zwischen 2011 und 2021 erhöhte sich die Anzahl der Pelletskessel in Österreich von 89.000 auf 162.000. Allein im letzten Jahr wurden 20.000 Kessel neu installiert. Dazu kam, dass sich der Preisauftrieb im vergangenen Jahr selbst befeuerte: Da Konsumentinnen und Konsumenten Angst hatten, dass es zu einer Knappheit kommt, kauften viele früher als sonst und trieben damit die Preise weiter in die Höhe.

Es gibt aber noch eine weitere Theorie dafür, warum die Preise derart gestiegen sein könnten: Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat den Verdacht, dass Pelletshersteller und -händler die Preise untereinander abgesprochen und ihre Kunden aufgeteilt haben. Die Behörde vermutet zudem, dass die Unternehmen vereinbart haben, insgesamt weniger Pellets anzubieten, um sie später zu noch höheren Preisen zu verkaufen. Im Oktober führten die Wettbewerbshüter mehrere Hausdurchsuchungen durch. Der Branchenverband bestreitet mit Vehemenz, dass es Fehlverhalten gegeben habe.

Verpflichtende Bevorratung?

Propellets Austria sieht das Problem vielmehr in der Dynamik des Marktes, der in Extremsituationen außer Kontrolle geraten kann. Um Preissprünge wie im vergangenen Jahr zu verhindern, schlägt die Branchenvertretung nun eine gesetzliche Bevorratung vor, wie sie etwa im Ölsektor üblich ist. Die Branche soll dazu verpflichtet werden, gewisse Mindestmengen an Pellets auf Lager zu halten. Die Idee: Wenn alle wissen, dass es im Notfall genug Heizmaterial gibt, können die Preise nicht unkontrolliert in die Höhe schießen.

Konkret schlägt Propellets zwei Lager zu jeweils fünf Prozent des gesamten Jahresverbrauchs vor: ein saisonales, das jedes Jahr automatisch am 15. Dezember freigegeben wird, und ein strategisches, das der Staat im Fall von Versorgungsproblemen aktivieren kann. Insgesamt verbraucht Österreich 1,3 Millionen Tonnen Pellets pro Jahr, die Branche müsste also rund 130.000 Tonnen bereithalten. Finanzieren sollen das die verpflichteten Unternehmen selbst und nicht der Staat, wie Propellets betont. Für Konsumentinnen und Konsumenten könnten die Preise um ein bis zwei Prozent steigen.

Politik am Zug

Die Branche hat den Gesetzesentwurf ans Klimaministerium übermittelt und sieht nun die Politik am Zug. Man sei "zuversichtlich, dass es noch dieses Jahr klappt", sagte Propellets-Geschäftsführer Christian Rakos bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Die Pelletsbevorratung sei bereits im türkis-grünen Regierungsprogramm vereinbart worden. Da es für die Reform eine Zweidrittelmehrheit bräuchte, sei man auch in Kontakt mit der Opposition. Mit großem politischem Widerstand rechnet die Branche nicht. "Das ist ja eine grundlegend sinnvolle Forderung", betont Rakos.

Aus Sicht von Propellets Austria braucht es eine gesetzliche Reform, eine reine Selbstverpflichtung der Branche würde nicht funktionieren. Schließlich kostet die Bevorratung Geld. Unternehmen, die freiwillig in Lagerkapazitäten investieren, wären benachteiligt. Dass die Preise für Pellets irgendwann wieder auf das Niveau von vor der Krise fallen, glaubt der Branchenverband übrigens nicht. Das sei schon allein aufgrund der gestiegenen Produktionskosten nicht möglich. Pellets seien im Vergleich zu anderen Energieträgern wie Strom, Erdgas und Heizöl aber immer noch die billigste Option.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen der Bundeswettbewerbsbehörde laufen indes weiter und dürften sich etwas verzögern. Wie der STANDARD erfuhr, hat sich eines der betroffenen Unternehmen beim Obersten Gerichtshof (OGH) über die Hausdurchsuchung beschwert. Die Datenauswertung kann daher erst zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen werden. Die Branche selbst rechnet aber ohnehin damit, dass die Untersuchungen im Sand verlaufen. Dass es keine Absprachen gab, sehe man allein daran, dass die Streuung bei den Preisen sehr groß gewesen sei. Auch eine künstliche Verknappung streitet Rakos ab. "Die Lastwagen sind Tag und Nacht gefahren." (Jakob Pflügl, 17.1.2023)