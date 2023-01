Roger Federer in Aktion. Foto: APA/AFP/MARTIN BUREAU

Wals – ServusTV hat sich für 2023 und 2024 die Rechte an den French Open gesichert und wird ab 28. Mai jeden Tag ein Top-Spiel des Sandplatz-Klassikers aus Paris live im Free-TV und auf der Video- und Streaming-Plattform ServusTV On zeigen. Das gab der Sender am Dienstag bekannt.

Das Rechtepaket beinhaltet auch die Halbfinal- und Final-Partien der Männer und Frauen. Nach den Australian Open zeigt ServusTV damit auch das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres live. (APA, 17.1.2023)