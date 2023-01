"The Line" soll bis 2030 fertig werden. Foto: NEOM

Mehr Roboter als Menschen, 170 Kilometer Länge, 200 Meter Breite, 500 Meter Höhe – so soll die futuristische Superstadt "The Line" in Saudi-Arabien am Ende aussehen und neun Millionen Menschen eine Heimat bieten. Im Juli wurden erstmals konkrete Pläne angekündigt, nun rollen die Baumaschinen, wie aktuelle Satellitenaufnahmen und Drohnenbilder bestätigen.

Die Stadt selbst soll ohne Autos auskommen und wurde auch so geplant. Sämtliche wichtige Infrastruktur soll laut den Plänen binnen fünf Gehminuten erreichbar sein. Außerdem ist eine Hightech-U-Bahn geplant, die ein Ende der Stadt mit dem anderen verbinden soll. Diese soll die 170 Kilometer lange "Linie" in nur 30 Minuten zurücklegen können. Die Wände der futuristischen Stadt sollen aus verspiegeltem Glas mit integrierten Photovoltaikmodulen bestehen, während sich im Inneren ein grünes Atrium über die volle Länge erstrecken soll.

Die Erdarbeiten haben im November 2021 begonnen, jetzt sind Bilder von den Fortschritten aufgetaucht. So ist die bayrische Bauer-Gruppe damit beauftragt, 70 Meter tiefe Großbohrpfähle für das Fundament von "The Line" zu errichten. Ein Posting des australischen Projektleiters von "The Line"Giles Pendleton auf Linkedin zeigt einen sechs Kilometer langen Bauabschnitt mit mehreren Tausend Baumaschinen. Ähnliche Bilder postete auch das saudi-arabische Unternehmen Terra Drill auf Facebook. "The Line" soll bis 2030 fertiggestellt sein und anfangs rund 1,5 Millionen Menschen beherbergen; bis 2045 sollen es bis zu neun Millionen sein.

Vier Hightech-Bauwerke

Dabei ist "The Line" nur ein Teil eines vier Hightech-Städte umfassenden Megaprojekts namens Neom, das im Nordwesten des Landes an der Küste des Roten Meeres entstehen soll. Für die vier Städte ist eine Fläche von 26.500 Quadratkilometern vorgesehen, was etwas weniger als der Fläche Belgiens entspricht. "Neom" soll so viel wie "neue Zukunft" bedeuten. Während die Industrie in einem Park namens Oxagon angesiedelt sein soll, entsteht mit "Trojena" ein touristisches Bergresort und mit "Sindalah" ein Luxusresort auf einer Insel im Roten Meer. Alle Teile von Neom sollen klimaneutral sein und ihre Energie aus Wind- und Sonnenkraft beziehen.

NEOM

Der saudische Kronprinz stellte für die Realisierung des Projekts bis 420 Milliarden Euro in Aussicht. Mit Neom soll die saudi-arabische Wirtschaft für das postfossile Zeitalter von der Ölindustrie unabhängig gemacht werden. Ganz unumstritten ist das Projekt nicht, so sehen die Pläne für den Bau die Zwangsumsiedlung von 20.000 Beduinen vor. So wurde der Kritiker Abdulrahim al-Howeiti von Regierungskräften getötet, nachdem er von "Staatsterror" gesprochen hatte. (red, 17.1.2023)