Für die Füllung 3 der 4 Eier in eine Schüssel aufschlagen. Das letzte Ei trennen, Dotter in die Schüssel zu den anderen Eiern geben und das Eiweiß in eine kleine Schüssel oder Tasse geben. Mit einer Gabel oder einem kleinen Schneebesen kurz schaumig rühren und 1 EL des Eiweißes zum Bestreichen des Teiges beiseitegeben, den Rest ebenfalls in die Schüssel mit den Eiern einrühren. Den Ofen auf 170 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.

Zwei Zitronen heiß waschen, abtrocknen und die Schale in die Schüssel mit den Eiern reiben. Anschließend alle Zitronen (circa 4 Stück) auspressen und durch ein Sieb gießen. Es werden 125 ml Zitronensaft benötigt.