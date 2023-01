Elf Männer und zwei Frauen stehen seit Dienstag – und noch bis Februar – vor einem Pariser Strafgericht. Die Mehrheit sind Mitglieder der ultrarechten Vereinigung "Barjols". Sie werden bezichtigt, eine "terroristische Vereinigung" unterhalten zu haben. Von der Polizei mühelos abgehört, hatten sie diverse Attentatspläne auf Moscheen, Migranten und Reiche gewälzt. Im November 2022 machten sich mehrere von ihnen nach Lothringen auf, um den Präsidenten umzubringen.

Die ultrarechte Vereinigung "Barjols" trachtete Emmanuel Macron nach dem Leben. Foto: APA/AFP/LUDOVIC MARIN

Der Kopf der Organisation war Jean-Pierre Bouvier, ein Ex-Mechaniker und später Pflanzer im westafrikanischen Gabun. Am 5. November 2018 war er von seinem Wohnsitz in den Alpen 500 Kilometer weit gefahren, um Macron abzupassen. Im Gepäck hatte er ein langes, von Metalldetektoren nicht erfasstes Keramikmesser sowie eine kugelsichere Weste. Der Staatschef war schon am Vortag in der Gegend eingetroffen, um 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges mehrere Gedenkstätten zu besuchen.

Schon länger unter Beobachtung

Der französische Geheimdienst hatte Bouvier (66) und seine Komplizen seit Monaten im Visier, nachdem ein Unbekannter die Polizei über die Attentatspläne der Barjols-Gruppe informiert hatte. Gemäß den Abhörprotokollen erklärte Bouvier, er werde den "kleinen Clown" Macron "eliminieren". "Weißt du, es macht mir nichts aus, auf den Abzug zu drücken, das stört mich nicht", sagte er einmal. Den Anschlag auf Macron sollte hingegen ein Komplize namens Mickaël Iber verüben. Er sollte dem Präsidenten, wie Bouvier in der Einvernahme erklärte, "den Hals durchschneiden oder einen Messerstich zufügen".

Das genaue Vorgehen hatte die Gruppe nicht abgesprochen. Laut Bouviers Anwältin Olivia Ronen – die sich mit der Verteidigung islamistischer Attentäter einen Namen gemacht hat – waren noch nicht einmal mögliche Anschlagsorte inspiziert. Ihre Anschlagspläne seien "pure Aufschneiderei" gewesen.

Geplant oder ungeplant?

Die Staatsanwaltschaft verweist allerdings darauf, dass die Tatvorbereitung gar nicht möglich war, weil Macron gerne spontan agiert und seinen Leibwächtern öfters entweicht. Deshalb hatte ein Monarchist den Präsidenten 2021 beim Händeschütteln des Publikums ohrfeigen können. Der designierte Barjols-Attentäter Iber hatte in einem abgehörten Gespräch erklärt: "Ich ergreife ihn (Macron) bei der Hand, ziehe ihn und lege zack, zack das Messer an."

Die ultrarechte Gruppe wurde am Tag nach ihrer Ankunft in Lothringen verhaftet, weil die Polizei die Möglichkeit eines Attentats als unmittelbar bevorstehend erachtete. Bei einer Hausdurchsuchung fanden sich Medienberichten zufolge auch Feuerwaffen, so ein Sturmgewehr des Typs M16. Es zeigte sich, dass sich die Gruppe paramilitärisch trainiert und wie die Survival-Bewegung Überlebensübungen vorgenommen hatte. Darunter war auch eine mit der rechtsextremen US-Gruppierung "Three Percenters". Eine ausformulierte Idee bestand darin, den Élysée-Palast mit "Patrioten" und "500 russischen Soldaten" zu stürmen.

Den Angeklagten, die früher teils im Front National von Jean-Marie Le Pen mitgemacht hatten, drohen Haftstrafen von bis zu zehn Jahren. (Stefan Brändle, 17.1.2023)