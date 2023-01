Aufmüpfig, schlagfertig und mit einem Hang ins Morbide: Wednesday Addams (Jenna Ortega) ist auf ihre Familie nicht gut zu sprechen und eckt in jeder Schule an, in der sie bisher war. Nach einem besonders unerfreulichen Vorfall wechselt sie auf Wunsch ihrer Eltern an die Nevermore Academy, ein Internat, das schon ihre Mutter (Catherine Zeta -Jones) besuchte und das sich auf die Fahnen geschrieben hat, erste Anlaufstelle für Außenseiterinnen und Außenseiter zu sein. Dort bekommt es Wednesday nicht nur mit ganz gewöhnlichen Teenager-Themen wie streitbaren Cliquen und erster Verliebtheit zu tun. Bald geht sie mit detektivischem Spürsinn den Hintergründen einer Mordserie nach, welche die ganze Stadt in Schrecken versetzt und für die ein übersinnlicher Urheber verantwortlich zeichnet.

So weit der Plot der Comedy-Horror-Serie "Wednesday", die seit zwei Monaten auf Netflix zu sehen ist und nach kurzer Zeit zahlreiche Fans für sich gewinnen konnte. Kein Wunder: Hinter der düsteren Serie voller eindrücklicher Bilder steckt Regisseur Tim Burton, der sein Gespür für Übersinnliches schon in Klassikern wie "Beetlejuice" oder "Edward mit den Scherenhänden" unter Beweis stellte.

Beim Tanz, der rasch Kultstatus erlangte: Jenna Ortega alias Wednesday Addams. Foto: © 2022 Netflix, Inc.

"Wednesday": In kürzester Zeit zum Kultstatus

Für Streaminganbieter Netflix war "Wednesday" jedenfalls ein Glücksgriff: Nach Veröffentlichung der Serie am 23. November 2022 streamten binnen fünf Tagen über 50 Millionen Haushalte die neue Fantasy-Serie. In der zweiten Woche nach Erscheinen zog "Wednesday" noch stärker an: Zwölf Tage nach dem Start gehörte es bereits zu den fünf erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten, neben "Squid Game", der vierten Staffel von "Stranger Things", "Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" und Staffel 5 von "Haus des Geldes".

Bei dem Reiz, den die Serie auf viele ausübt, kommen wohl mehrere Faktoren zusammen. Zum einen liegt es vermutlich in ihrem spannenden Plot begründet. Wer schwarzen Humor und etwas andere Teenie-Serien liebt, ist bei "Wednesday" auch gut aufgehoben. Hinzu kommt eine von vielen als überzeugend empfundene Hauptdarstellerin: Jenna Ortega verkörpert die junge Protagonistin sehr unaufgeregt und geradlinig, was perfekt zur Rolle passt.

Ungewöhnlich wirkt zudem der Stil, in dem die Serie gemacht ist und der den Auslöser für ein regelrechtes Gothic-Revival bildete – auch in Sachen Make-up und Mode. So ist etwa der Lipliner, der für Wednesdays zart grungig angehauchte Lippen benutzt wurde, seit Beginn der Serie regelmäßig ausverkauft, und auf DIY-Plattformen sind Strick- und Häkelmuster für einen Pullover mit Schachbrettmuster und einen Snood zu finden, die in der Serie eine Rolle spielen. Ein ganz eigenes Kapitel ist der Tanz Wednesdays auf einem Schulball, der sich rasch zur wohl bekanntesten Szene der Serie entwickelt hat und auf Tiktok vielfach als Dance Challenge nachgeahmt wurde. Fun Fact: Die Choreografie dazu hat Ortega selbst entwickelt.

Wie gefällt Ihnen "Wednesday"?

Haben Sie "Wednesday" bereits gesehen – und wie fanden Sie es? Denken Sie, dass der Hype um die Serie gerechtfertigt ist, oder können Sie mit derlei gar nichts anfangen? Und wie finden Sie "Wednesday" verglichen mit anderen "Addams Family"-Serien- und Filmformaten? Posten Sie Ihre Meinung im Forum! (Daniela Herger, 23.1.2023)