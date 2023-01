Lennart Lemster, Saskia Klar, Bernhard Majcen und Ingo Paulick in "Thor". Foto: Pertramer/Rabenhof

Lennart Lemster ist nicht Chris Hemsworth, aber viel fehlt nicht. Mit dickem Bizeps, aber wenig im Kopf spielt er den nordischen Donnergott Thor. Hat er, der Sohn des "Allvaters" Odin, die blonde Langhaarperücke auf, trägt die schwarze Ingo Paulick als Loki. Der steht beim Riesenkönig im Dienst. Ganz entgegen dem düster-gothichaften Aussehen (Kostüme: Valentina Mercedes Obergantschnig) hat er ein hehres Ziel: den Frieden zwischen Odins (Bernhard Majcen) Asen sowie den von diesem in die Eislande, wo die Sonne nie aufgeht, verbannten Riesen herzustellen.

So erzählt es das Stück Thor von Roman Freigaßner-Hauser im Wiener Rabenhoftheater (in Kooperation mit dem Theater der Jugend) für Publikum ab zehn Jahren. Lokis Plan, dass die Asin Freya den Riesenkönig heiratet, stellt sich aber als nicht so einfach durchzuführen her aus. Denn Freya (Saskia Klar) ist selbstbewusst, auch wenn sie nicht gerade Riesenblut aus dem Kampf von ihrem Schwert abwischt. Also greift Loki zu Listen.

Holzschnittartig

Regisseur und Autor Freigaßner-Hauser erzählt während eineinhalb Stunden nicht nur einen Konflikt zwischen Feinden. Darin stecken eher halbherzig entworfen auch eine Liebesgeschichte sowie ein Vater-Sohn-Konflikt: Odin ist als "Allvater" in allem besser als Thor, das nagt ein bisschen an diesem. Bühnenbildner Thomas Garvie hat dafür eine mit steinernen Blöcken mythenwürdige Bühne gezimmert.

Einigermaßen holzschnitthaft sind denn auch Figuren und Handlung. Loki ist – ums Gute bemüht, in seinen Mitteln aber ambivalent – noch die spannendste Figur. Für Lacher sorgen zwei mit Frau-Knackal-Stimme zankende Zwerge, wofür die Darsteller auf den Knien herumrobben. Dass sich das Schicksal nicht ändern lässt und das Ende trotz Thors Einsatz beim Armdrücken gegen die vermeintliche Oma des Riesenkönigs kommt, ist eine mehr mythologische als zeitgemäße Lehre. Stark sein allein hilft da nicht. (wurm, 17.1.2023)