SPÖ und FPÖ, aber auch Mieterschutz-Organisationen und der Gewerkschaftsbund fordern Mietenstopps. Foto: STANDARD/Urban

Die Richtwertmieten müssen im April um 8,6 Prozent angehoben und damit an die Inflation angepasst werden, und das sorgt nun wie erwartet für eine politische Debatte. SPÖ und Arbeiterkammer hatten schon zuvor ein Mieten-Moratorium gefordert, am Dienstag kamen aus aus der FPÖ und vom Gewerkschaftsbund entsprechende Forderungen.

Die Leitende Sekretärin des ÖGB, Ingrid Reischl, sieht ein Ungleichgewicht auf dem Mietmarkt. "Während die Wirtschaft zwischen 2008 und 2020 um knapp 30 Prozent gewachsen ist, haben sich die Mieteinnahmen verdoppelt. Dieser Miet-Preis-Spirale müssen wir einen Riegel vorschieben." Der ÖGB fordert deswegen einen Mietstopp samt einer Rücknahme der Mieterhöhungen des Vorjahres sowie eine Mietobergrenze für Häuser, die älter als 30 Jahre sind. Bekanntlich fallen in Österreich nur Wohnhäuser, die vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges ohne öffentliche Förderungen errichtet wurden, unter einen Mietpreisdeckel.

"Sozialpolitisch untragbar"

"Die Richtwerterhöhung ist abzusagen", schrieb auch FPÖ-Bautensprecher Philipp Schrangl am Dienstag in einer Aussendung. "Alles andere wäre sozialpolitisch untragbar."

Der Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp fordert außerdem den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) dazu auf, die anstehende Richtwerterhöhung in den Wiener Gemeindebauten nicht umzusetzen. Die Vermietung der Gemeindebauwohnungen in Wien erfolgt nach dem Richtwert (ohne Zuschläge). Im Vorjahr wurden auch die Mieten in den Gemeindebauten analog zur Erhöhung der Richtwerte angehoben, "während die SPÖ auf Bundesebene einen Mietenstopp gefordert hat", schreibt Nepp in einer Aussendung und kündigt an, im Wiener Rathaus einen Antrag für einen Mietenstopp bei Wiener Wohnen einzubringen.

Erhöhung um 450 Euro pro Jahr im Schnitt

Die Arbeiterkammer (AK) hat ausgerechnet, dass die 8,6-prozentige Erhöhung der Richtwerte durchschnittliche Mehrkosten von rund 450 Euro im Jahr bedeuten wird. "Von der Erhöhung sind rund 776.000 Mieter betroffen. Sie haben durch diese Teuerung Mehrkosten von rund 162 Millionen Euro", schreibt Thomas Ritt, Leiter der Abteilung Kommunalpolitik und Wohnen der AK Wien, in einer Aussendung. Er fordert eine Beschränkung auf eine einmalige Mieterhöhung im Jahr plus einen Mietendeckel von zwei Prozent.

Außerdem fordert die AK ein Ende der Befristungen bei Altbauten. Drei von vier neuen Mietverträgen im privaten Segment seien nur mehr befristet erhältlich, "ganz abgesehen von den unerlaubten Aufschlägen bei neuen, befristeten Altbaumieten, die Wohnen sehr teuer machen". Und wer seine zu hohe Miete und damit seine Rechte einklage, müsse befürchten, dass der Vertrag nicht verlängert werde, gibt Ritt zu bedenken.

"Entkoppelung vom VPI"

Auch die SPÖ in Person ihrer Bautensprecherin Ruth Becher verlangt ein Aussetzen der Mieterhöhungen bis 2025, "mittelfristig eine Entkoppelung der Mietanpassungen vom Verbraucherpreisindex sowie eine Deckelung der gesetzlichen Mietpreisanpassungen auf zwei Prozent". Sollte es vonseiten der Bundesregierung "nicht unmittelbar zu einer Reaktion auf die akute Wohnkosten-Krise kommen", kündigte Becher etwas kryptisch eine "konzertierte Initiative" für diesen Donnerstag an.

Die Kundmachung der neuen Richtwerte ist Aufgabe des Justizministeriums, es hat dafür noch bis Ende März Zeit. Im Vorjahr erfolgte die Veröffentlichung des Bundesgesetzblattes nach einem längeren politischen Hickhack am allerletzten März-Tag.

Bestellerprinzip nicht im Ausschuss

Becher wies am Dienstag außerdem auf einen anderen Aspekt hin: Das Bestellerprinzip bei den Maklerprovisionen dürfte in der für Dienstag anberaumten Sitzung des parlamentarischen Bautenausschusses, dessen Vorsitzende Becher ist, kein Thema sein. Das Gesetzesvorhaben wurde nämlich dem Ausschuss noch gar nicht zugewiesen. Das geht nur während einer laufenden Plenarsitzung. Und so dürfte in der Sitzung zwar über die Maklerprovisionen diskutiert werden, allerdings nur über einen Antrag der SPÖ für die Einführung des Bestellerprinzips, der schon länger im Parlament liegt und sich eng an der deutschen Regelung orientiert.

Aus dem ÖVP-Parlamentsklub heißt es dazu, dass es richtig sei, dass die Zuweisung noch fehle. Doch man sei bemüht, die Ausschusssitzung noch zu verschieben; eine Zuweisung zum Ausschuss könnte dann entweder in der Sondersitzung des Nationalrats, die voraussichtlich kommende Woche stattfindet, oder in der ersten regulären Sitzung im wiedereröffneten Parlament am 31. Jänner erfolgen. (mapu, 17.1.2023)