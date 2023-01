Während der jüngsten Proteste im Iran wurden mindestens 40 ausländische Staatsbürger festgenommen. Foto: EPA/STR

Teheran – Im Iran sind eine Dokumentarfilmerin und ein Journalist wegen Verstößen "gegen die nationale Sicherheit" zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Die Filmemacherin und Sozialaktivistin Mozgan Ilanlu muss laut iranischer Onlinezeitung "Emtedad" zehn Jahre in Haft, der Zeitungsjournalist und politische Aktivist Aliresa Khoshbacht fünf Jahre, wie die Zeitung "Shargh" am Dienstag berichtete.

Ilanlu sei von einem Revolutionsgericht in der Hauptstadt Teheran zudem zu 74 Peitschenhieben verurteilt worden, hieß es weiter. Medienberichten zufolge hatte sich die Filmemacherin mit den Protesten solidarisiert.

Iran klagt wegen Spionage

Staatsmedien zufolge wurde zudem ein deutscher Staatsangehöriger festgenommen. Die Person soll in einer "sensiblen Zone" der Südwestprovinz Khuzestan fotografiert haben, berichtete die staatliche Zeitung "Jam-e Jam" am Dienstag. Zu Identität und dem Zeitpunkt der Festnahme gab es zunächst keine Informationen. Immer wieder kommt es in der Provinz zu Demonstrationen. Die deutsche Botschaft bemühe sich derzeit mit Hochdruck um Aufklärung, hieß es aus dem deutschen Außenministerium.

Im Zuge der jüngsten Protestwelle wurden nach Angaben der Justiz mindestens 40 ausländische Staatsbürger festgenommen. Der Iran klagte einige mit dem Vorwurf der Spionage an. Kritiker werfen dem Iran vor, ausländische Staatsbürger als politische Geiseln festzusetzen. Teheran weist diese Vorwürfe zurück und begründet die Festnahmen in der Regel mit der nationalen Sicherheit.

Seit Monaten protestieren Menschen im Iran gegen die repressive Politik. Ausgelöst wurde sie durch den Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini Mitte September 2022. Sie starb in Polizeigewahrsam, nachdem sie von den Sittenwächtern wegen des Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsvorschriften festgenommen worden war. Die Proteste wurden gewaltsam niedergeschlagen. Auf die Proteste folgt ein eiserner Kurs der iranischen Justiz. (APA, 17.1.2023)