Oberkörperfrei, muskelbepackt, mit roher Leber, Knochenmark oder Hanteln in der Hand: So bewirbt der selbsternannte Liver King auf Social Media seinen "urzeitlich geprägten" Lebensstil, der Menschen Kraft und Glück bescheren soll. Wollen Follower in seine Fußstapfen treten, sollten sie seinen neun Glaubensgrundsätzen folgen und sich exklusiv von tierischen Produkten ernähren. Brian Johnson propagiert einen urzeitlichen Lebensstil. In Videos zeigt er sich beim Sport und mit sehr viel rohem Fleisch. Aber es ist nicht alles, wie es scheint

KI-Software wie ChatGPT kann auch Songtexte verfassen, offenbar zum Leidwesen von NIck Cave: Der australische Sänger und Autor wurde durch einen Fan mit einem solchen Werk konfrontiert, berichtet Cave auf seiner Website The Red Hand Files – und zeigt sich davon wenig begeistert.

Außerdem: Künstliche Intelligenz ist schon seit Jahren dazu in der Lage, die Darstellung von Computerspielen zu optimieren. Chiphersteller Nvidia hat nun den nächsten Schritt in dieser Entwicklung präsentiert.

Liver King: Mit roher Leber und Steroiden zu dicken Muskeln und Millionen Followern

US-Bundesstaat will Elektroautos verbieten

Nick Cave hält KI-Song "im Stil von Nick Cave" für "Bullshit"

Der nächste Schritt zur Bildoptimierung durch künstliche Intelligenz

Google arbeitet an eigenem Airtag-Klon

Großer Auftritt von ChatGPT in Davos

"Fire Emblem Engage": Wenn tiefe Ausschnitte von einem guten Strategiespiel ablenken