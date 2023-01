Für junge Menschen liegt das Thema Altersvorsorge oft in weiter Ferne. Und sie bekommen häufig zu hören, dass sie im Alter sowieso keine Pension mehr erhalten werden. Allerdings gibt es – neben der staatlichen Pension – auch noch andere Möglichkeiten, sich finanziell fürs Alter abzusichern, etwa die betriebliche und die private Vorsorge.

Wie das Pensionssystem in Österreich überhaupt funktioniert, warum es durchaus Sinn macht, sich schon früh mit der finanziellen Altersvorsorge auseinanderzusetzen, und was es mit dem Gender-Pension-Gap auf sich hat, besprechen wir in der 15. Folge von "Lohnt sich das?". Diesmal ist Lena Gugenberger zu Gast. Sie ist Mitglied des Leitungsteams des Sozialunternehmens Three Coins, das sich für mehr Finanzkompetenz in der Gesellschaft einsetzt. (red, 18.1.2023)

Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.