Außerdem eine Reportage über die First Lady of Whisky, eine Doku über die Streif und eine Reportage über die Besetzung des Dorfes Lützerath

Hält am Telefon den Schein vom Dasein als Kindermädchen in Paris aufrecht: Xi Qi als chinesische Arbeitsmigrantin in "Bittere Blumen", Arte, 23.25 Uhr. Foto: Loco Films

19.40 REPORTAGE

Re: First Lady of Whisky – Schottland auf neuen Wegen Annabel Thomas ist die erste Chefin einer Whiskybrennerei in Schottland. Ihre Destillerie ist die einzige, die komplett auf Bio und Klimaneutralität setzt. Bis 20.15, Arte



20.15 SCHWERPUNKT

Kraftakt fürs Klima – Wege aus dem Notstand Die Doku stellt Start-up-Unternehmen vor, die an Lösungen für die vielschichtigen Herausforderungen an das Stromnetz der Zukunft arbeiten. Ab 21.00 gibt es einen Talk zum Thema. Bis 22.00, 3sat

20.15 DRAMA

Die Erscheinung (L’apparition, F 2017, Xavier Giannoli) Vincent Lindon ermittelt in Xavier Giannolis spannendem Filmdrama als skeptischer Reporter im angeblichen Fall einer Marienerscheinung. Bis 22.30, Arte

22.05 DOKUMENTATION

Streif: One Hell of a Ride (A 2014, Gerald Salmina, Tom Dauer) Was macht die Streif so speziell? Die Filmemacher Gerald Salmina und Tom Dauer haben fünf Athleten bei ihrer zwölfmonatigen Vorbereitung auf das Rennen in Kitzbühel begleitet und beleuchten auch die Geschichte der Streif. Bis 0.05, Servus TV

22.30 REPORTAGE

Weltjournal: Deutschland – Kampf dem Kohleabbau Die Besetzung des Dorfes Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler in Nordrhein-Westfalen wurde zu einem Symbol der Klimaschutzbewegung. Reporter Patrick Hafner traf Klimaaktivisten und frühere Bewohner Lützeraths wieder, die er bereits vor einem Jahr begleitet hatte. Bis 23.05 ORF 2

23.05 DOKUMENTATION

Weltjournal+: Fünf vor Zwölf – Natur vor dem Kollaps Der Bestand wildlebender Tiere ist seit den 1980er-Jahren um mehr als 60 Prozent zurückgegangen. Der britische Naturforscher Sir David Attenborough geht der Frage nach, wie es so weit kommen konnte und wie gegengesteuert werden kann. Bis 23.55, ORF 2

23.25 DRAMA

Bittere Blumen (Bitter Flowers, B/F/CH/CHN 2017, Olivier Meys) Die Chinesin Lina (Xi Qi) zieht nach Paris, um dort als Kindermädchen Geld für die Zukunft ihres Sohnes zu sichern. In Paris läuft nichts wie erhofft, und die Prostituierte Yumei (Wang Xi) scheint ihre einzige Hoffnung zu sein. Das fein beobachtete und inszenierte Drama erzählt so nüchtern wie berührend von Wirtschaftsmigration. Bis 1.00, Arte