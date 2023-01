Elementarpädagogik

Zu Besuch in einem Montessori-Kindergarten: "Spielzeug gibt es hier nicht!"

Die Montessori-Pädagogik ist voll im Trend. Eltern stehen bei Kindergärten und Schulen Schlange. Doch was ist so besonders daran? Unsere Autorin hat ein Kinderhaus in Wien besucht