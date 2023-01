Für:

Wirft man einen Blick auf die Motive hinter den gestaffelten Parkgebühren, offenbart sich eines sehr deutlich: Es geht nicht nur um das Problem des Platzmangels im urbanen Raum. "Es geht allein um die Größe", sagte der Klubobmann des grünen Gemeinderatsklubs in Graz, Karl Dreisiebner. In Deutschland hingegen reicht die Argumentation noch deutlich weiter. In Freiburg etwa, wo es bereits eine Staffelung der Parkgebühren für Anrainerinnen und Anrainer gibt, wird mit der Maßnahme das Ziel des Ausbaus umweltschonender Mobilität forciert.

In Tübingen wiederum wurde die Erhöhung des sogenannten Bewohnerparkausweises als "Erfolg für den Klimaschutz" tituliert. Auch in Österreich besteht noch viel Handlungsbedarf, wie ein Blick auf die heimische Neuzulassungsbilanz aus dem Jahr 2022 zeigt. Während die Neuzulassungen insgesamt deutlich zurückgingen, verzeichneten größere SUVs nur ein minimales Minus, leistungsstärkere Pkws ab 171 PS gar ein Plus.

Genau diese Fahrzeuge sind es aber, die als besonders umweltschädlich einzustufen sind. Wie im Statista Mobility Market Outlook vorgerechnet wird, erzeugt ein Kleinwagen durchschnittlich 1.350 Kilogramm CO2 pro Jahr. Bei einem kleinen SUV belaufen sich die jährlichen CO2-Emissionen bereits auf 1.605 Kilogramm; bei einem großen SUV gar auf 1.995.

Große Stadtgeländewagen stoßen damit nicht nur deutlich mehr klimaschädliche Emissionen aus – auch platzmäßig ist eine solche Anschaffung im urbanen Raum kaum sinnvoll zu argumentieren. Die Fahrzeuge beanspruchten schließlich Platz im Straßenraum, der aber nicht ausreichend vorhanden sei, sagte etwa Dreisiebner. Parkplätze für Schrägparker oder auch Stellplätze quer zu Fahrbahn seien für manche Autos zu kurz, die Fahrzeuge ragten folglich in die Fahrbahn oder auf den Gehsteig.

Die Folge: Der Verkehrsfluss wird behindert, zudem steigt die Gefahr von kleineren Schäden wie Lackkratzern. Eine gestaffelte Parkgebühr kann so nicht nur den Verkehrsfluss verbessern und Parkschäden verhindern; die zusätzlichen Einnahmen könnten zudem in umweltfreundlichere Mobilitätsprojekte investiert werden. Im deutschen Freiburg werden die Einnahmen etwa verwendet, um Fuß- und Radwege auszubauen. Auch in den Städten Österreichs könnte ein solches Taschengeld neue Projekte ermöglichen. Sei es für den Ausbau von Radwegen oder zur Subventionierung des öffentlichen Nahverkehrs. (Nicolas Dworak, 18.1.2023)