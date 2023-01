Bill Gates, hier abgebildet als von Stable Diffusion generiertes Porträtfoto, hält künstliche Intelligenz für den nächsten großen technologischen Durchbruch. Foto: DER STANDARD/Pichler/Stable Diffusion

Bill Gates, Microsoft-Mitgründer, lange Jahre Chef des Unternehmens und heute vor allem mit philanthropischen Tätigkeiten beschäftigt, bleibt sich selbst treu. Der 67-Jährige erklärte schon in der Vergangenheit immer wieder, dass er persönlich lieber ein Android-Handy denn ein iPhone nutzt. Das, so ließ sich im Rahmen einer Fragerunde auf Reddit ("Ask Me Anything") erfahren, hat sich auch nicht geändert.

Auch andere Apple-Produkte wie Macs oder iPads verwendet er nicht. Allerdings auch nicht das von Microsoft selbst entwickelte Surface Duo Smartphone, auf dem Android läuft. Seine Wahl ist auf das Samsung Galaxy Z Fold 4 gefallen.

Mit Falthandy und Windows-Laptop unterwegs

Dieses hat er, seit er letztes Jahr nach Südkorea gereist ist, um sich dort mit Jay Lee (Lee Jae-yong) zu treffen. Dieser ist der einzige Sohn des langjährigen Firmenchefs von Samsung, Lee Kun-hee, und steht aktuell dem Aufsichtsrat des großen Konzerns vor. Er händigte Gates, der zuvor das Z Fold 3 hatte, die neueste Generation des Foldables aus.

"Die Bildschirmgröße bedeutet für mich, dass ich kein Tablet nutze, sondern nur das Handy und meinen tragbaren Rechner." Bei Gates' Laptop handelt es sich, nicht ganz überraschend, um ein Gerät mit Windows. Aber auch auf seinem Smartphone verwendet Gates freilich Outlook und andere Software von Microsoft.

KI als nächstes großes Ding

Dass Gates im Alltag kein iPhone verwendet, bedeutet freilich nicht, dass er keines besitzt. Nach eigenen Angaben, so erinnert 9to5Mac, verfügt er sehr wohl über ein Apple-Mobiltelefon. Dieses kommt zum Einsatz, wenn er "Dinge ausprobieren" will. Zudem beschäftigt er sich hobbymäßig immer noch mit Programmierung. Sein letzter beruflicher Code-Beitrag erschien allerdings im Jahr 1985 im Rahmen des Release der ersten Version von Windows.

Auch zu anderen Themen äußerte er sich."Künstliche Intelligenz" sieht er etwa als die nächste große Tech-Entwicklung, der er "ziemlich revolutionäres" Potenzial bescheinigt. Von OpenAIs Text-KI ChatGPT zeigt er sich "beeindruckt", nicht nur hinsichtlich von dessen Kapazitäten, sondern auch hinsichtlich der Geschwindigkeit des Fortschritts. Reddit-AmAs sind für Gates mittlerweile Routine geworden. Die aktuelle Fragerunde war bereits seine elfte. (gpi, 17.1.23)