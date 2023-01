Der Sozialdemokrat Boris Pistorius wird neuer Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt (IBuK). Foto: APA / dpa / Frankenberg

SPD-Chef Lars Klingbeil. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (SPD).

Sie alle wurden in den vergangenen Tagen immer wieder genannt, als es um die Frage ging: Wen wird der deutsche Kanzler Scholz (SPD) zum Nachfolger oder zur Nachfolgerin der amtsmüden Christine Lambrecht (SPD) machen?

Scholz geriet, weil er etwas länger nachgedacht hatte, schwer unter Druck. Und er hat dann am Dienstag doch fast alle überrascht. Boris Pistorius soll es werden, der Landesinnenminister von Niedersachsen, 62 Jahre alt. So hat es der Kanzler entschieden.

Die Namen von Ministern der Länder kennt man oft außerhalb der Landesgrenzen nicht oder nur selten. Bei Pistorius ist das anders. Er leitet seit zehn Jahren das Innenressort in Hannover und ist der sicherheitspolitische Experte der Sozialdemokraten – allerdings bisher für die Polizeikräfte, nicht für Soldatinnen und Soldaten.

"Ich weiß um die Bedeutung der Aufgabe, gerade in diesen Zeiten", sagte Pistorius am Dienstag dann in einer eilig einberufenen Minipressekonferenz vor dem Ministerium in Hannover. Da verriet er auch, dass Scholz ihn erst am Montag gefragt habe. Dass Lambrecht alles hinwerfen will, hat Scholz laut Spiegel aber schon am 3. Jänner gewusst.

"Demut und Respekt"

Jedenfalls, so Pistorius, sei der Anruf von Scholz "sehr überraschend gekommen". Zugesagt, an die Spitze des schwierigen Ministeriums in die deutsche Hauptstadt zu wechseln, habe er aber sofort: "Das ist so eine verantwortungsvolle Aufgabe, der ich mich nie hätte entziehen wollen."

Aber er habe "Demut und Respekt vor einer so gewaltigen Aufgabe". Denn: "Das Verteidigungsministerium ist schon in zivilen, in Friedenszeiten eine große Herausforderung, und in Zeiten, in denen man als Bundesrepublik Deutschland an einem Krieg beteiligt ist, indirekt, noch einmal besonders."

Viel wollte er zu seiner neuen Aufgabe noch nicht sagen. Er betonte allerdings: "Ich will die Bundeswehr stark machen. Die Aufgaben, die vor der Truppe liegen, sind gewaltig." Und die Truppe kann sich darauf verlassen, dass ich mich, wann immer es nötig ist, vor sie stellen werde."

Rückeroberung legitim

2018 hat Pistorius noch eine Überprüfung der Sanktionen gegen Russland angeregt, die die EU nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim ausgerufen hatte. Sein Argument damals: Die deutsche Wirtschaft erleide Milliardenschäden, Putin sei durch die Sanktionen innenpolitisch eher gestärkt worden.

Im Mai 2022 erklärte er jedoch: "Die Rückeroberung besetzter Gebiete ist legitim und völlig richtig und muss von uns auch unterstützt werden. Die Ukraine muss den Krieg gewinnen." Das Thema wird nun das alles beherrschende für Pistorius im neuen Amt sein.

Viele freundliche Worte gab es von Scholz. "Boris Pistorius ist nicht nur ein Freund und guter Politiker, sondern auch jemand, der über sehr viel Erfahrung in der Sicherheitspolitik verfügt", sagte er und betonte: "Ich bin überzeugt, dass das jemand ist, der mit der Truppe kann und den die Soldatinnen und Soldaten sehr mögen werden."

Zwar bekundeten auch zwei wichtige Minister – Robert Habeck (Grüne/Wirtschaft) und Christian Lindner (FDP/Finanzen) – ihre Freude über die Neubesetzung. Doch überall in der Ampelkoalition herrscht nicht Wohlwollen.

Kein Fifty-fifty mehr

Noch am Dienstagmorgen, kurz vor Bekanntgabe der Personalie, hatte die Chefin der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, Maria Noichl, auf Parität im Kabinett gepocht: "Eine Gesellschaft, die zu über 50 Prozent aus Frauen besteht, muss sich auch im Kabinett widerspiegeln. Fifty-fifty muss weitergelten. Dafür steht die SPD."

Bisher waren im Kabinett acht Frauen und acht Männer. Dazu kam noch Kanzler Scholz. Der hatte im Bundestagswahlkampf versprochen: "Ein von mir als Bundeskanzler geführtes Kabinett ist mindestens zur Hälfte mit Frauen besetzt."

Das gilt nun nicht mehr. Denn wenn Pistorius am Donnerstag nach seiner Vereidigung das Amt antritt, dann arbeiten unter Scholz sieben Frauen und neun Männer. Kritik kommt von Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge. Zwar sei Pistorius geeignet. Aber: "Unser Selbstverständnis ist es, dass im Jahre 2023 ein Kabinett paritätisch besetzt ist." (Birgit Baumann aus Berlin, 17.1.2023)