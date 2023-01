Madonna 2021 bei den MTV Music Video Awards in New York. Foto: AP

Mit einem Videoclip, in dem unter anderem Lil Wayne, Amy Schumer, Eric André, Jack Black und Judd Apatow mitspielen, kündigt Madonna im Rahmen einer Dinner-Party für den Sommer eine 35 Konzerte umfassende Tournee durch Nordamerika und Europa an. Gestartet wird am 15. Juli im kanadischen Vancouver.

Die Shows der "Celebration"-Tour sollen die größten Hits ihrer 40-jährigen Karriere beinhalten. Darunter werden sich wohl Klassiker aus ihren 14 Studioalben wie Hung Up, Music, Frozen, Material Girl oder Into The Groove und Like A Prayer finden. Madonna dazu in einer Pressemitteilung: "I am excited to explore as many songs as possible in hopes to give my fans the show they have been waiting for."

Madonna

Der Vorverkauf startet am 20. Jänner. Ein Österreichtermin ist nicht vorgesehen. In Deutschland wird Madonna am 15. November in Köln und am 28. November in Berlin gastieren. (schach, 18.1.2023)