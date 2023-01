Foto: Reuters/Lucy Nicholson

Microsoft erwägt Medienberichten zufolge, fünf Prozent seiner Belegschaft zu entlassen. Dies würde etwa 11.000 Stellen entsprechen, berichtete der Sender "Sky News" am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Wenig später meldete auch "Bloomberg" gleichlautende Pläne unter Verweis auf einen Insider. Das Unternehmen will seine Quartalszahlen am 24. Jänner vorlegen.

Den kolportierten Informationen nach soll der Stellenabbau vorwiegend Entwicklungsabteilungen betreffen und deutlich größer ausfallen, als die Personalstandsreduktionen im vergangenen Jahr. Im Juli 2022 setzte Microsoft rund 1.800 Mitarbeiter vor die Tür. Im Oktober folgte eine weitere Entlassungswelle, die rund 1.000 Menschen betraf.

Kein Kommentar

Das Techportal Engadget konnte einen Microsoft-Sprecher erreichen. Das Unternehmen ließ aber lediglich ausrichten, dass es Gerüchte und Spekulationen nicht kommentieren wolle.



Die steigende Inflation und die drohende Rezession machen der Technologiebranche zu schaffen. Nach Jahren des Wachstums bereiten sich viele Unternehmen auf magere Jahre vor. Meta (vormals Facebook) baute 11.000 Stellen ab. Der E-Commerce-Riese Amazon ist gerade dabei, ähnliche Maßnahmen umzusetzen und will insgesamt 18.000 Stellen reduzieren. Auch die Google-Mutter Alphabet soll für heuer die Entlassung von wenigstens 10.000 Mitarbeitern planen. (APA, red, 18.1.23)