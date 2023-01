Lützerath Lützerath-Räumung: "Vorne hat jeder Schläge von der Polizei abbekommen"

Nach der Räumung der Siedlung Lützerath in Nordrhein-Westfalen hat es am Dienstag erneut Zusammenstöße zwischen Demonstrierenden und der Polizei gegeben. Beamte hätten auch wieder Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt. Die Organisation Fridays for Future ruft nun zu neuen großen Klimademonstrationen auf