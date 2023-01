Distanzschütze Harvey Elliott brachte Liverpool den Sieg. Foto: APA/AFP/OLI SCARFF

Wolverhampton – Titelverteidiger FC Liverpool ist dank eines Traumtores in die vierte Runde des FA Cups eingezogen. Im Wiederholungsspiel setzten sich die Reds am Dienstag beim Premier-League-Kontrahenten Wolverhampton Wanderers 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Harvey Elliott in der 13. Minute mit einem fulminanten Distanzschuss. Im ersten Aufeinandertreffen beider Teams war Liverpool am 7. Jänner daheim nicht über ein 2:2 hinausgekommen.

Nach zwei Niederlagen in der Liga war der Aufstieg im Nachsitzen für Trainer Jürgen Klopp und sein Team ein wichtiger Erfolg. In der nächsten Runde müssen die Reds Ende Jänner bei Brighton & Hove Albion antreten, bei denen sie am vergangenen Wochenende in der Premier League mit 0:3 verloren hatten.

Während der TV-Übertragung des Liverpool-Sieges in der BBC sorgte lautes Stöhnen wie in einem Porno für Verwunderung und Grinsen im TV-Studio. Dem britischen Sender wurde offenbar ein Streich gespielt. Die BBC entschuldigte sich in einer Stellungnahme für den Vorfall. Ein Sprecher kündigte eine Untersuchung an. In dem auf der BBC-Homepage veröffentlichten Bericht hieß es zudem, ein auf Youtube bekannter Streichspieler habe die Aktion für sich beansprucht. (APA; 18.1.2023)