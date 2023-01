Bei einem Hubschrauberabsturz in der Nähe eines Kindergartens in Browary sind mehrere Kinder und Regierungsbeamte ums Leben gekommen. Selenskyj spricht von einem "schwarzem Morgen"

Trümmer und Rauch in der Stadt Browary. Foto: Reuters/OGIRENKO

"Tragödie in Browary", heißt es am Mittwochmorgen im Telegram-Kanal von Oleksiy Kuluba, dem Gouverneur der Region Kiew. Ein Hubschrauber ist demnach in der Nähe eines Kindergartens in der an Kiew angrenzenden Stadt abgestürzt.

Wenig später klären Polizei und das ukrainische Parlament ebenfalls auf den sozialen Medien über das Ausmaß der Tragödie auf. Unter den Toten befindet sich demnach die Spitze des ukrainischen Innenressorts: Innenminister Denys Monastyrskyj, sein Stellvertreter Jehwhenij Jenin und Staatssekretär Juri Lubkowitsch.

Bestätigt: Innenminister Monastyrskyj befindet sich unter den Toten. Foto: APA/AFP/GENYA SAVILOV

Sie waren unter den neun Insassen des Helikopters, die allesamt den Absturz nicht überlebt haben. Insgesamt gibt es nach aktuellem Stand 18 Tote, darunter auch drei Kinder, Betreuungspersonal und Eltern. Zudem seien 22 Verletzte in ein Krankenhaus gebracht worden. Alle anderen Kinder seien evakuiert worden. Unter den Trümmern werde weiter nach Opfern und Überlebenden gesucht, hieß es in einem Update von Gouverneur Kuleba.

Mehrere verhüllte Leichen lagen nach einem aktuellen Reuters-Bericht in einem Hof in der Nähe des beschädigten Kindergartens. Trümmer lagen über einen Spielplatz verstreut. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem "schwarzen Morgen" und ordnete umfassende Ermittlungen und die Kooperation aller Sicherheitsdienste an. Die Absturzursache ist weiter unklar. Nach Angaben Kulebas hätten die zuständigen Behörden die Ermittlungen bereits aufgenommen. Die Überreste des Hubschraubers würden nun untersucht.

Die abgestürzte Maschine gehörte offenbar zum Notfalldienst der Regierung in Kiew und lag somit im Verantwortungsbereich des Innenministeriums. Der 42-jährige Monastyrskyj war im Jahr 2021 zum Innenminister ernannt worden. Er war in diesem Amt für die Polizei und die Innere Sicherheit zuständig und ist der ranghöchste ukrainische Staatsvertreter, der seit Beginn des Krieges ums Leben gekommen ist.

Ort der Tragödie: Browary bei Kiew.

Auf einem Foto, das unter anderem das ukrainische Parlament veröffentlichte, klafft ein riesiges Loch in der Außenwand des Kindergartens. Aus dem Inneren des in Trümmern liegenden Gebäudes steigt Rauch auf, während Rettungskräfte sich mit Leitern einen Weg ins Innere bahnen. Auf Videos, die in den sozialen Medien verbreitet wurden, war ein brennendes Gebäude zu sehen und man konnte Menschen schreien hören. DER STANDARD konnte die Aufnahmen nicht sofort überprüfen.



Browary liegt rund 20 Kilometer vom Stadtzentrum Kiews entfernt. In den ersten Tagen des am 24. Februar 2022 begonnenen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hatte es in der Stadt heftige Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Kräften gegeben. Von ukrainischer Seite gab es bisher keine Angaben dazu, ob es zu dem Zeitpunkt des Absturzes russische Angriffe in dem Gebiet gegeben habe. Russland äußerte sich zunächst nicht zu dem Absturz.(fmo, APA, Reuters, 18.11.2023)