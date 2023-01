Stay-at-Home-Girlfriend Kendel Kay bei ihrer Beauty-Routine. Foto: Tiktok Kendel Kay

Auf Tiktok teilen junge Frauen unter dem Hashtag #StayAtHomeGirlfriend derzeit millionenfach geklickte Videos. Ursprung des Trends ist ein virales Video der Influencerin Kendel Kay, in dem sie ihre Morgenroutine filmt, die sich fast gänzlich um ihr Dasein als Partnerin eines millionenschweren PR-Managers dreht.

Es werden Detox-Juices und Matcha-Lattes zubereitet, Smoothie-Bowls inklusive Superfood serviert, Wasserflaschen aufgefüllt, und nebenbei wird der Haushalt geschmissen. Ganz dem Stil der pastellfarbenen Instagram-Ästhetik folgend, bekommen Followerinnen darin ein schick eingerichtetes Loft inklusive Nespresso-Kaffeemaschine zu sehen.

Viraler Hit

Inzwischen wurde das Video knapp 13 Millionen Mal angesehen und hat sich als Trend auf der Social-Media-Plattform etabliert. Unzählige Frauen haben mittlerweile ähnliche Videos von sich gepostet, und auch einige Videos, in denen der Trend mehr oder weniger verhöhnt wird, sind auf Tiktok zu finden. Allein der Hashtag #StayAtHomeGirlfriend verzeichnet mittlerweile 165 Millionen Views.

Die meist einminütigen Clips folgen immer demselben Schema: Frau wacht auf, bereitet koffeinhaltige Getränke mit Getreidemilchschaum zu, zeigt ihre "Skincare-Routine" und räumt anschließend die Wohnung auf, bevor sie den Weg ins Fitnessstudio oder den Beautysalon antritt. Junge, heterosexuelle und den gängigen Schönheitsidealen entsprechende Frauen sind meist die Darstellerinnen der Videos.

Diese sogenannten Stay-at-Home-Girlfriends beziehungsweise -Wives kokettieren dabei üblicherweise mit der Rolle der Hausfrau, die keiner festen Arbeit nachgeht. Doch ganz unumstritten ist das vermeintliche Luxusleben der Frauen nicht: Durch ihren Content würden sie das Hausfrauendasein glorifizieren und altbackene Stereotype reproduzieren, lautet ein gängiger Vorwurf. "Was für eine smarte Frau! Ich wäre so gelangweilt, wenn sich mein Leben nur um einen Mann drehen würde", heißt es etwa in den Kommentaren.

Unter dem berühmtesten Video von Kendel Kay bedauern die Userinnen und User die 25-Jährige für ihren "langweiligen Lebensstil" oder machen sich über "das Auffüllen von Wasserflaschen als Tageshighlight" lustig.

Kendel Kay auf dem Weg zum ersten Matcha-Latte des Tages. Foto: Tiktok Kendel Kay

Stay-at-Home-Boyfriends

Zwar kursieren durchaus auch Videos von männlichen Counterparts in Form von Stay-at-Home-Boyfriends, doch die Views des Hashtags belaufen sich auf gerade einmal 300.000, also einen Bruchteil der Views bei weiblichen Protagonistinnen. Doch woran liegt es, dass traditionelle Rollenbilder auf einer Plattform mit mehr als 1,5 Milliarden Userinnen so gut funktionieren?

Wie die Forscherinnen Brooke Erin Duffy und Urszula Pruchniewska herausfanden, sehen sich Frauen oft gezwungen, in ihrer (Selbst-)Darstellung auf Social Media stereotypen Rollenklischees zu folgen, um Content zu teilen, der tatsächlich erfolgreich ist. Erfolgreicher Content generiert Klicks, Views und Likes und sichert den Erstellerinnen ein Einkommen.

Freiwilliger Lebensstil

Dem Vorwurf, sie gehe keiner geregelten Tätigkeit nach und bediene Rollenklischees, widerspricht die Urheberin des Trends vehement. Ihr Argument: Die Erstellung des Contents sei ihr Job, und sie habe ihren Lebensstil freiwillig gewählt. "Es ist, als würden die Leute denken, dass die Inhalte auf magische Weise produziert werden und ich keine Arbeit hätte", sagte Kay dem US-Magazin "Insider". (Johanna Pauls, 20.1.2023)