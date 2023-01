Die Vorarlberger Gemeinde Hörbranz kennen viele nur vom Vorbeifahren. Der Ort liegt an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich. Die österreichische A14 mündet in die A96, der Pfändertunnel führt ins Ländle. Die Nähe zum Nachbarland spiegelt sich auch in einem denkmalgeschützten Gebäude am Rande der Gemeinde wieder: Das Salvatorkolleg. Fast 130 Jahre lang lebten dort unter anderem Ordensbrüder der "Deutschen Provinz der Salvatorianer". Seit Anfang letzten Jahres sind sie ausgezogen. Die Frage, was mit dem markanten Gebäude samt weitläufigem Areal passieren soll, trieb den Orden als Eigentümer, die Gemeinde und viele Bewohner aber schon viel länger an.

Zwar hat sich der Orden im Herbst 2021 dazu entschieden, die weitere Planung mit einem großen Vorarlberger Immobilienentwickler und der Gemeinde in die Hand zu nehmen. Für manche Hörbranzer bleiben dennoch Fragezeichen.

Denn monatelang führte der Orden zuvor Gespräche in eine andere Richtung: Der "Verein zur nachhaltigen Nutzung des Salvatorkollegs" wollte ein für Vorarlberg ungewohntes Konzept umsetzen und hier genossenschaftlich organisiertes Wohnen und Arbeiten ermöglichen. Wohnraum und Räumlichkeiten für Betriebe, soziale Einrichtungen – und das alles zu leistbaren Preisen, so die Idee.

Wieso der Schwenk weg von der Gemeinnützigkeit? Was hat das alles mit dem Machtwechsel im Rathaus zu tun? Dem STANDARD liegen Dokumente vor die zeigen, wie sehr sich die Ortsvorsteher für eine Lösung mit dem Immobilienentwickler einsetzten. Daraus wird auch ersichtlich, dass man es sich durchaus etwas kosten ließ, diese Information aber den Gemeindevertretern (und der Bevölkerung) vorenthielt.

Es war ein regelrechtes politisches Beben, das die Gemeinde mit knapp 6600 Einwohnern im Herbst 2020 erschütterte. Die ÖVP, die jahrelang den Bürgermeister stellte, wurde abgestraft. Die Liste Top (Transparenz, offen, parteiunabhängig) der große Gewinner. der Gemeinderatswahl Seither stellen sie mit Andreas Kresser nicht nur den Bürgermeister, sondern haben auch 15 der 27 Mandate in der Gemeindevertretung. Die ÖVP hat mit sieben nicht einmal halb so viele.

Von der namensgebenden Transparenz war die Gruppe um Bürgermeister Kresser in der Causa Salvatorkolleg teilweise weit entfernt. Über den Gemeindevorstand – dem nur Abgeordnete der eigenen Liste und zwei ÖVP-Mandatare angehören – wurde einer Wiener Anwaltskanzlei ein Mandat erteilt "entsprechende Verträge vorzubereiten" um "aktiv die Entwicklung des Salvatorkollegs anzugehen". Der Orden habe die Gemeinde dazu mündlich beauftragt. Der Gemeindevorstand beschloss dann sämtliche Kosten dafür zu übernehmen, "die sich laut Schätzungen auf bis zu 25.000 Euro belaufen können".

Die Gemeindevertretung habe davon erst nach dem Beschluss – und nur durch Zufall erfahren, sagt Neos-Vertreter Dominik Greißing, was "natürlich nicht in Ordnung" sei.

Bis zu 170 – vor allem deutsche – Schüler wurden in einem markanten Gebäude an der Grenze zur Nachbargemeinde Lochau ausgebildet. Während des Ersten Weltkriegs wurde das Kolleg als Lazarett, im Zweiten Weltkrieg als eine Art Kaserne benützt. Danach ging der Schulbetrieb jeweils weiter. Anfang 2022 sind die letzten Ordensbrüder ausgezogen. Sieben Männer waren es am Ende noch – Nachfolger waren keine in Sicht, die Personalnot zwang den Orden zum Verlassen dieser Dependance.

Eigentümer des Areals ist der Orden aber weiterhin. In der Frage, was mit dem Haus nach dem Auszug passieren soll, hat man sich letzten Endes für die Zusammenarbeit mit dem Immobilienentwickler ZM3 und der Gemeinde Hörbranz entschieden. "In engster Abstimmung mit der Kommune" solle ein "zukunftsträchtiges Konzept" entwickelt werden, hieß es im Herbst 2021 in einer Presseaussendung. Der "kirchlich-spirituelle Anteil" solle dabei erhalten bleiben. Ganz ohne Marketing-Sprach heißt das: Es werden Wohnungen gebaut und weiterhin auch Gottesdienste am Areal abgehalten.

Dabei war zunächst viele Monate an einem anderen Plan gearbeitet worden.

Es sei für den Orden von Anfang an klar gewesen, "dass wir das Gelände nicht 'meistbietend' veräußern, sondern dass die soziale und geistliche Komponente eine Rolle bei der Übergabe spielen sollte", sagt Provinzial Friedrich Emde zum STANDARD. Man sei deswegen rasch mit dem Verein im Gespräch gewesen. Während dieser Sondierungen habe auch die Gemeinde ein "großes Interesse" angemeldet, sich an der Entwicklung zu beteiligen. Beides habe seinen Reiz gehabt, sagt Emde.

Der Orden würdigte in einer Aussendung vom Herbst 2021 zwar die jahrelange ehrenamtliche Arbeit des Vereins und deren Idee, dennoch entschied man sich letztlich gegen das gemeinnützige Konzept. Ein Grund dafür seien die "eigenen personellen Möglichkeiten" gewesen, sagt Emde. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde sei von Seiten des Ordens auch als "gewisse Garantie für die Beachtung des Gemeinwohls" gesehen worden.