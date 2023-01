Lützerath Greta Thunberg vorübergehend in Polizeigewahrsam

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist bei einer Protestaktion nahe der Ortschaft Lützerath vorübergehend von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Zusammen mit anderen Demonstranten hatte sie sich an einer erneuten Kundgebung gegen den Braunkohletagebau in der Region beteiligt