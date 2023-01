Christina Cervenka (links) und Christina Polzer in "Immerstill". Foto: ORF/Graf Film/Helga Rader

Wien – Starke Quoten hat dem ORF der jüngste Eintrag in die "Landkrimi"-Reihe beschert: Im Schnitt 804.000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben am Dienstagabend den von Eva Spreitzhofer inszenierten Film "Immerstill" gesehen. Der Krimi, der in einem Kärntner Dorf spielt, erreichte einen Marktanteil von 29 Prozent.

"Immerstill" liegt damit auf Platz vier im "Landkrimi"-Ranking. Die Marktanteile beim jungen Publikum erreichten 24 Prozent (12–29) und 19 Prozent (12–29). Weiter geht die ORF-Reihe am Dienstag, 31. Jänner, um 20.15 Uhr auf ORF 1: Götz Spielmanns "Landkrimi"-Debüt "Der Schutzengel" mit Fritz Karl und Michael Steinocher führt nach Niederösterreich. (red, 18.1.2023)