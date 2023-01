Aktuelle Zahlen zu Kirchenaustritten zeichnen ein klares Bild: Fast 91.000 Menschen haben im Vorjahr der katholischen Kirche den Rücken gekehrt. Die Zahl der Katholikinnen und Katholiken ist damit gegenüber dem Vorjahr von 4,83 Millionen auf 4,73 Millionen (1,96 Prozent) geschrumpft. Bereits 2022 war die Zahl der Kirchenaustritte mit 72.222 relativ hoch, auf Platz zwei hinter dem jüngsten Rekordhoch liegt im Vergleich das Jahr 2010, als sich diese Zahl auf 85.960 belief.

Im Bundesländer-Diözesenvergleich stammen die meisten der 90.808 im Vorjahr aus der Kirche ausgetretenen Menschen aus Wien (23.986), gefolgt von Linz (16.505) und Graz-Seckau (16.171).

Zahl der Kirchenaustritte auf Rekordhoch: Verschiedene Gründe

Die Gründe für das Rekordhoch an Kirchenaustritten sind vielfältig. Kathpress sieht die gestiegenen Austrittszahlen teils in einer generell seit der Pandemie größer gewordenen Distanz zur Kirche begründet. Auch das Bekanntwerden von Missbrauchsfällen wird vielfach als Auslöser dafür genannt. Weiters sind die Kirchenbeitragszahlungen in Zeiten einer Rekordinflation eine zusätzliche Belastung – und für viele mit ein Grund, sich von der Glaubensgemeinschaft abzuwenden.

Wie halten Sie es mit der Kirche?

Sind Sie im letzten Jahr – oder vielleicht schon zuvor – aus der Kirche ausgetreten? Was waren Ihre Gründe dafür? Oder käme ein Austritt für Sie nicht infrage – und warum? Inwiefern nehmen Sie aktiv am Kirchenleben Ihrer Gemeinde teil? Berichten Sie im Forum! (Daniela Herger, 23.1.2023)