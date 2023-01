"Mmmhhh" – oder wenden Sie sich beim Anblick angewidert ab? Foto: Getty Images/iStockphoto/Basilios1

Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden, und aus diesem Grund lässt sich wohl auch so herrlich emotional darüber diskutieren. Kann man diese unterschiedlichen kulinarischen Vorlieben bei klassischen Speisen noch einigermaßen nachvollziehen, wenn auch manchmal schwer akzeptieren, so gibt es aber auch Essenskombinationen, die einfach einer kulinarischen Sünde gleichkommen. So erntet zum Beispiel die Kollegin, die Pizza Hawaii zu ihren Lieblingsspeisen zählt, regelmäßig angewiderte Blicke, wenn sie genüsslich davon isst. Vermutlich findet sie auch daran Geschmack:

Schräge Kombinationen und Seelentröster

Vor einigen Jahren kam ein findiger Bäcker auf die Idee, einen Faschingskrapfen mit Leberkäse und Senf zu füllen – geboren war ein Social-Media-Hype, der zwischen Ekel und Wohlwollen aufgenommen wurde. "hoch wern mas nimma gwinnan" erzählt von der Essensvorliebe aus der Kindheit: "Butterbrot/-semmel mit etwas Maggi drauf war ein Highlight meiner Kindheit. Die Mama hats ned verstanden."

Ungewöhnliches Essen stößt beim Gegenüber manchmal auf Unverständnis, während es für einen selbst Seelentröster ist. So können Fisch aus der Dose, Reis mit Ketchup oder der aus der Zeit gefallene Gabelbissen genau der lukullische Minimalismus sein, den man von Zeit zu Zeit braucht.

Ihre kulinarische Sünde ist gefragt!

Welche Speisen essen Sie gerne, obwohl man dafür vielleicht angewiderte Blicke erntet? Gehören diese zu Ihren Feel-good-Essen, oder probieren Sie einfach gern ungewöhnliche Kombinationen aus? Auf welche Kreationen sind Sie dabei schon gekommen, die eigentlich recht gut harmonieren, und wie kommen diese bei anderen an? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit der Community! (Judith Wohlgemuth, 20.1.2023)