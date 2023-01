52 Personen mussten am Dienstag in Österreich wegen einer Covid-Erkrankung auf einer Intensivstation behandelt werden. Foto: APA/BARBARA GINDL

Wien – Das Prognosekonsortium geht in seinem Mittwochs-Update von einem weiteren Rückgang der Infizierten auf Normalstationen aus – von 777 am Mittwoch, den 18.1., auf 659 in zwei Wochen (Schwankungsbreite 515 bis 843 belegte Betten. Der Intensivbelag dürfte annähernd gleich bleiben (Dienstag: 52 Infizierte). Die Neuinfektionen gehen laut Abwassermonitoring und offiziellen Testzahlen ebenfalls zurück.

Täglich 1.885 Neuinfektionen im Wochenschnitt

In Österreich sind am Dienstag 2.377 laborbestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Im Schnitt wurden laut Ages in der vergangenen Woche täglich 1.885 Infektionen nachgewiesen. Im Spital lagen Stand heute Vormittag 835 Infizierte, das bedeutet ein Minus von 25 im Vergleich zum Vortag. Davon befinden sich 58 auf der Intensivstation, das sind um sechs mehr als gestern.

Am Dienstag wurden 13 Corona-Todesfälle gemeldet. Allerdings kommt es bei den Meldungen immer wieder zu Zeitverzögerungen. In der vergangenen Woche sind 53 Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben. Insgesamt hat die Pandemie bisher 21.589 Menschenleben in Österreich gefordert. Aktuell gibt es 23.610 laborbestätigte aktive Fälle, also um 1.098 mehr als am Tag zuvor. Die Sieben-Tages-Inzidenz in Österreich liegt gerade bei 146,2 Infektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, am Vortag waren es 153,5. (APA, 18.1.2023)