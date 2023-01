20.15 WESTERN

True Grit (USA 2010, Ethan Coen, Joel Coen) Die 14-jährige Mattie (Hailee Steinfeld) heuert den abgehalfterten US-Marshal "Rooster" Cogburn (Jeff Bridges) an, um den Mord an ihrem Vater zu rächen. Die Coen-Brüder hielten sich näher an die Romanvorlage von Charles Portis als der John-Wayne-Western Der Marshal. Das Ergebnis ist deutlich dunkler und schlicht meisterhaft. Bis 22.25, ATV 2

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Die Lebensmittelretter:innen Wie immer mehr Essen vor dem Müll gerettet wird, aber im Sozialmarkt fehlt. Die Reportage beleuchtet die Folgen von Lebensmittelrettung in Zeiten der Teuerung und den schmalen Grat zwischen Nachhaltigkeit und Geschäftsmodell.

Bis 22.00, ORF 2

Foto: ORF

21.50 SERIENSTART

Cry Wolf (1–4/8) (DK 2020, Pernille Fischer Christensen) Sozialarbeiter Lars wird an die Schule bestellt, wo den Lehrkräften das Verhalten einer 14-Jährigen aufgefallen ist. Ihr Stiefvater soll sie geschlagen haben. Die ersten vier Folgen der dänischen Serie, die von häuslicher Gewalt erzählt. Bis 1.25, Arte

22.30 MAGAZIN

Eco Themen im ORF-Wirtschaftsmagazin sind: Kampf um den Platz: Wieso große Autos zum Problem werden. / Neue Netzwerke: Mit wem Sebastian Kurz Geschäfte macht. / Rückkehr der Schallplatten: Gute alte Zeit oder doch neues Geschäft? Bis 23.05, ORF 2

23.00 TALK

Stöckl Schauspieler Karl Markovics, Analog-Astronautin Carmen Köhler, Sänger Marco Ventre und "Oma-Influencerin" Renate Kaufmann sind zu Gast bei Barbara Stöckl.

Bis 0.00, ORF 2

23.45 BIOPIC

3 Tage in Quiberon (D/F/A 2018, Emily Atef) Im April 1981 flüchtet Romy Schneider in ein Kurhotel an der französischen Atlantikküste, um ihr aus den Fugen geratenes Leben wieder in den Griff zu bekommen. In Quiberon gibt sie auch ihr letztes großes Interview. Emily Atefs Film mit Marie Bäumer in der Hauptrolle erzählt, wie sich diese Tage zugetragen haben könnten. Bis 1.35, RBB

Verbringen "3 Tage in Quiberon":Marie Bäumer (links) als Romy Schneider und Birgit Minichmayr als Hilde Fritsch. RBB, 23.45 Uhr. Foto: bb / NDR / Rohfilm Factory / Peter Hartwig