Liebe Leserin, lieber Leser,

neues Jahr, erneut die Frage, wie man das Fitness-Thema angehen möchte. Das Angebot ist groß, neben klassischen Fitness-Studios und einer Vielzahl an Sportarten bietet Youtube eine riesige Auswahl an Workouts. Anbieter wie Apple Fitness drängen außerdem immer weiter in den Markt hinein. Also: Wie werde ich den weihnachtlichen Keksspeck wieder los?

Und: Nach dem Kollaps der Kryptobörse FTX sind Pläne für eine neue Kryptobörse namens GTX aufgetaucht. Wie aus einer Präsentation der Initiatoren hervorgeht, will die Börse den Handel mit Schuldverschreibungen geschädigter Anleger ermöglichen.

Außerdem musste Apple offenbar bei den geplanten Vorstellungen von VR- und AR-Headsets umplanen. Heuer wird eine Premium-Variante um 3.000 Dollar erwartet. Darauf soll dann ein günstigeres Gerät für die Masse folgen.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!





Fitnessstudio versus Onlinekurse: Warum gemeinsames Schwitzen immer noch mehr Spaß macht

GTX statt FTX: Pläne für neue Kryptobörse aufgetaucht

Apple will mit billigerem Mixed-Reality-Headset die breite Masse erreichen

Microsoft dürfte bald 11.000 Mitarbeiter entlassen

Homepod (2): Apple stellt einen neuen smarten Lautsprecher vor

ZSWatch: Entwickler baut sich eigene Smartwatch mit Pulsmesser

Todesgefahr für Kinder: LG ruft vier TV-Geräte in Nordamerika zurück