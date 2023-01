Vor dem Einsatz einer Bodycam müssen Polizistinnen und Polizisten die Aufzeichnung ankündigen. Foto: APA/Neubauer

Wien – Nach entsprechenden Ankündigung sollen in den kommenden Monaten nun alle Polizeidienststellen des Landes mit Bodycams ausgestattet werden. Die Bundesbeschaffungsagentur hat nach einem abgeschlossenen Ausschreibungsverfahren 6.000 Stück bestellt, wie ORF Wien berichtet. Davon sind vorerst 4.000 für die Polizei reserviert. Der Rest ist für andere staatliche Institutionen und Behörden wie etwa den Zoll vorgesehen. Laut dem Innenministerium wird derzeit in der neuen Abteilung Bundespolizei daran gearbeitet, in welcher Reihenfolge die ersten Lieferungen verteilt werden.

Derzeit 375 Geräte im Einsatz



Nach einem Probebetrieb mit Bodycams, der noch unter Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) gestartet worden war, sind derzeit österreichweit rund 375 Kameras bei der Polizei vorrätig, fast 100 davon in der Bundeshauptstadt. Allzu oft werden sie nicht in Betrieb genommen, bei der Wiener Polizei wurden sie im Vorjahr rund 70-mal eingeschaltet – inklusive Fehlauslösungen.

"Body-worn cameras" werden, wie der englische Fachausdruck schon sagt, direkt am Körper getragen, meistens sind sie im Brustbereich an der Uniform montiert. Der Einsatz ist situationsabhängig. Polizistinnen oder Polizisten können die Geräte etwa bei heiklen Zugriffen, bei Fahrzeugkontrollen oder bei Tumulten in Demonstrationen für Beweiszwecke in Betrieb nehmen.

Verpflichtende Ankündigung



Vor dem Auslösen muss das Gegenüber darauf aufmerksam gemacht werden, dass ab jetzt mitgefilmt wird. Oft wirkt schon allein diese Ankündigung deeskalierend, heißt es bei der Polizei. Die Auswertung der gespeicherten Daten erfolgt in einer eigenen Abteilung. Polizistinnen und Polizisten, die ein Video aufgezeichnet haben, können die Daten weder manipulieren noch löschen.

Bodycams sind auch bei der Security-Abteilung der Wiener Linien und bei der ÖBB im Einsatz. An eine Aufstockung sei derzeit nicht gedacht, heißt es. Bei einem Vorfall im Juni 2020 in der Wiener U-Bahn waren drei Mitarbeiter des Sicherheitsteams der Wiener Linien durch ein Bodycam-Video entlastet worden. Sie hatten einen Mann, der sich geweigert hatte, wie vorgeschrieben eine Covid-Schutzmaske zu tragen, an der Weiterfahrt gehindert. Es kam zu einer Rauferei, die Security-Mitarbeiter fixierten den Fahrgast auf dem Boden. Der Betroffene wollte später die Sicherheitsmitarbeiter klagen, blitzte aber bei Gericht ab. Das Video zeigte, dass das Einschreiten gerechtfertigt gewesen sei, das Verfahren wurde eingestellt. (simo, 18.1.2023)