Wer früh bucht, bekommt Flug und Hotel günstiger. Reiseveranstalter wie Tui wollen mehr Planbarkeit und Last Minute zurückdrängen. Foto: imago / nicolas economou

Auf Urlaubshungrige, die in letzter Minute zu möglichst günstigen Preisen ihr Traumziel erreichen wollen, kommen schwere Zeiten zu. Reiseveranstalter locken in einer Massivität und Breite mit Frühbucherangeboten wie schon lange nicht. Das Ziel: Das Verhalten jener zuletzt angewachsenen Schicht an Kunden ändern, die zum Spätbuchen tendieren in der Hoffnung, dann besonders günstige Angebote zu finden.

"Das Thema Last Minute wird es in der Form nicht mehr geben wie vor Corona", sagt der Geschäftsführer von Tui Österreich, Gottfried Math. "Das wird ein Auslaufmodell."

Einerseits war Last Minute für viele Veranstalter eine Möglichkeit, Ladenhüter quasi in letzter Minute durch entsprechende Rabattierung doch noch loszubekommen; andererseits wurde damit ein Verhalten von Kunden geradezu herangezüchtet, nämlich bis zum letzten Moment zu warten, um dann zum Schnäppchenpreis irgendwohin in die Sonne zu kommen. Wer keine fixe Idee von Destination und Hotel hatte und entsprechend offen war für jedwedes Angebot, für den oder die hat sich das meist bezahlt gemacht. Für die Planbarkeit aufseiten der Urlaubsmacher war das meist Gift.

All-inclusive als Renner

Wie Last Minute an den Rand gedrängt werden soll? Durch entsprechend günstige Frühbucheraktionen. Bei Tui etwa gibt es laut Math Preisabschläge von bis zu 40 Prozent für diejenigen, die ihren Sommerurlaub rechtzeitig buchen.

Laut einer zwischen 6. und 11. Jänner durchgeführten Umfrage unter 1000 Personen wollen nur sechs Prozent weniger als 14 Tage vor Abreise buchen, 17 Prozent zwei bis vier Wochen davor. Schon jetzt gebe es deutlich mehr Frühbucher als 2022. "Die Frühbucherpreise werden durch Last Minute nicht getoppt werden", ist sich Math sicher.

Angesichts der hohen Inflation und grassierender Unsicherheit sei All-inclusive insbesondere bei Familien mit Kindern "ein Megatrend". Aktuell umfasse jede zweite Buchung ein Rundum-sorglos-Paket, bei dem man von Beginn an wisse, was vor Ort zu zahlen ist.

Reisebudgets bleiben hoch

Trotz gestiegener Preise, die sich bei Tui "etwas unterhalb der Inflation von acht bis zehn Prozent" bewegen, werde am Urlaub nicht gespart, sagt Math. Die Reisebudgets bewegten sich bei etwa 1700 Euro im Schnitt und seien damit sogar etwas höher als im Vorjahr. Qualität sei für die meisten der befragten Personen über 18 Jahre ein wichtigeres Entscheidungskriterium als der Preis.

Zu den Top-Reiseländern laut aktuellem Buchungsstand bei Tui zählen im heurigen Sommer Griechenland, Türkei, Spanien, Italien und Ägypten, bei Fernreisen die USA, die Malediven und Thailand.

(Günther Strobl, 18.1.2023)