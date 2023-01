Wolfgang Sobotka wird in die Parlamentsgeschichte wohl als Nationalratspräsident eingehen, unter dessen Ägide der ÖVP-Korruptionsausschuss ein unrühmliches Ende nahm. Foto: APA/Manhart

Der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss wird wohl kein rühmliches Ende nehmen. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat zwar für Donnerstag um 13 Uhr zu einem neuen Fraktionsführertreffen geladen. Doch es wird nicht erwartet, dass sich die Parteien dabei auf weitere Befragungstage einigen können. Die ÖVP hat das bisher verhindert, weshalb ihr die Opposition anlastet, den U-Ausschuss "abgedreht" zu haben.

Für Politikberater Thomas Hofer ist die jüngste Entwicklung "ein weitere Tiefpunkt", der "taktischen Überlegungen der Parteien geschuldet ist", wie er Donnerstagfrüh im Ö1-"Morgenjournal" sagte. Zur Debatte standen zuletzt weitere Befragungen am 23., 27. und 30. Jänner. Aber: Am 29.Jänner findet die Landtagswahl in Niederösterreich statt, bei der vor allem für die ÖVP viel auf dem Spiel steht. Eine etwaige Ladung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in den U-Ausschuss könne die ÖVP in der letzten Wahlkampfwoche nicht brauchen, so Hofer.

Chats und "Beinschab-Tool"

Insgesamt sei wohl auch der "Grad der Emotionalität" bei den Fraktionsvertretungen inzwischen zu hoch, um vernünftig miteinander umgehen zu können, meint der Politikberater. Deswegen fällt seine Bilanz zum ÖVP-Korruptionsausschuss auch gemischt aus. Medial blieben vor allem die berüchtigten Chats rund um Ex-Kanzler Sebastian Kurz und seinen Vertrauten Thomas Schmid, Ex-Generalsekretär im Finanzministerium, hängen. Doch der U-Ausschuss habe auch unverschämte Strukturen wie etwa das "Beinschab-Tool" aufgedeckt.

Dass der U-Ausschuss auch zu strafrechtlichen Ermittlungen geführt habe, sei bemerkenswert, so Hofer. Andererseits ergebe sich dadurch für Betroffene die Möglichkeit, von ihrem Recht auf Aussageverweigerung im U-Ausschuss Gebrauch zu machen. (red, 19.1.2023)