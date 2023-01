Der Crypto Bull vor dem Justizgebäude in Miami. Foto: APA/AFP/CHANDAN KHANNA

Washington/Moskau/Peking – Wegen Geldwäschevorwürfen ist der russische Gründer der Kryptowährungsplattform Bitzlato in den USA festgenommen worden. Anatoli Legkodymow wurde in der Nacht auf Mittwoch in Miami gefasst, gab das US-Justizministerium bekannt. Der in China lebende 40-Jährige ist den Angaben zufolge Mehrheitseigner der in Hongkong registrierten Kryptowährungsplattform, über die laut der US-Justiz illegale Gelder geflossen sein sollen.

"Heute hat das Justizministerium dem Kryptokriminalitäts-Ökosystem einen harten Schlag versetzt", erklärte Vizejustizministerin Lisa Monaco. "Das heutige Vorgehen sendet eine klare Botschaft aus: Wer unsere Gesetze von China oder Europa aus bricht – oder unser Finanzsystem von einer Tropeninsel aus missbraucht –, kann eine Antwort auf seine Verbrechen in einem Gerichtssaal in den USA erwarten."

Hafen für Kriminelle

Bitzlato warb nach Angaben der US-Justiz damit, von seinen Nutzern nur eine minimale Identifikation und "weder Fotos noch Reisepässe" zu verlangen. Die Plattform sei so ein "Hafen für kriminelle Gewinne und zur Verwendung in kriminellen Aktivitäten vorgesehene Mittel" geworden.

Der wichtigste Partner der Plattform bei Kryptowährungstransaktionen soll der im vergangenen April von deutschen und US-Ermittlern abgeschaltete Darknet-Marktplatz Hydra Market gewesen sein, der einst weltweit umsatzstärkste illegale Marktplatz im Darknet. "Hydra-Nutzer tauschten mehr als 700 Millionen Dollar in Kryptowährung über Bitzlato aus, direkt oder über Mittelsmänner", erklärte das US-Justizministerium.

Legkodymow wird den Angaben zufolge das Betreiben eines "nicht zugelassenen Unternehmens zum Versende von Geld" zur Last gelegt. Darauf stehen in den USA bis zu fünf Jahre Gefängnis. Parallel zur Festnahme des Russen lösten die französischen Behörden in Zusammenarbeit mit Europol und Partnern in Spanien, Portugal und Zypern die digitale Infrastruktur von Bitzlato auf, wie das US-Ministerium erklärte. (APA, red, 19.1.2023)