Der Spanier erlitt eine Schädigung zweiten Grades am Iliopsoas. Nach dem Melbourne-Aus stehen nun Ruhe und "entzündungshemmende Physiotherapie" an

Pause für Rafa. Foto: IMAGO/Ella Ling/Shutterstock

Melbourne – Spaniens Tennisstar Rafael Nadal rechnet nach seiner Verletzung beim Zweitrunden-Aus bei den Australian Open mit einer Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen. Das gab der 36-Jährige am Donnerstag in den sozialen Medien bekannt. Demnach hat die MRT-Untersuchung eine Schädigung zweiten Grades am Iliopsoas-Muskel seines linken Beines ergeben. Es ist der stärkste und wichtigste Muskel für die Hüftbeugung.

"Er wird sich, sobald er in Spanien zurück ist, erholen und mit einer entzündungshemmenden Physiotherapie beginnen", teilte Nadals Team in einer Stellungnahme mit. Der als Nummer eins gesetzte Mallorquiner hatte sich am Mittwoch in Melbourne bei seiner Dreisatz-Niederlage gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald bei einem langen Schritt verletzt – und seine Zukunft danach offen gelassen.

Es sei "ermüdend und frustrierend", dass "ein großer Teil" seiner Karriere daraus bestehe, sich nach Verletzungen zurückzukämpfen, sagte Nadal unmittelbar nach dem Spiel. Eine längere Pause müsse er unbedingt vermeiden, sonst werde es schwer, meinte der Rekordsieger von 22 Grand-Slam-Turnieren. Nach der nun erfolgten Diagnose stünde einem Start bei den French Open bei entsprechendem Heilungsverlauf nichts im Wege. Nadals Lieblingsturnier, das er bereits 14-mal gewonnen hat, ist von 28. Mai bis 11. Juni angesetzt. (APA, 19.1.2023)