[Inland] Wiener Stadtpolitik peitscht sich programmatisch auf das neue Jahr ein

[International] Jetzt machen die Trumpianer Ernst

Neuseelands Premierministerin Ardern kündigt Rücktritt an

Scholz will Ukraine mit Leopard-Panzern unterstützen, wenn auch USA Panzer liefern

[Panorama] Auf Spritztour im orangefarbenen Schlitten der MA 48: Die Tücken des Winterdiensts

[Wirtschaft] Staatsschulden steigen massiv: In Davos skizzieren Experten Auswege aus der Falle

[Etat] Kickl erklärt Pinkelbild gegen Klimaaktivisten als "Warnung vor Eskalation, wenn Regierung das so dahinplätschern lässt"

[Web] Wie viel Strom elektronische Geräte verbrauchen – und was man dagegen tun kann

Abschreiben 2.0: Chat GPT stellt Lehrende vor Herausforderungen

Wetter: Vor allem alpennordseitig gibt es tagsüber kurze sonnige Aufhellungen, hier bleibt es meist auch niederschlagsfrei. Sonst überwiegt dichte Bewölkung mit unergiebigem Schneefall, dazwischen sind auch längere Niederschlagspausen zu erwarten. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt dabei in der zweiten Tageshälfte im Süden und Südosten. Nur am Alpenostrand bläst anfangs noch lebhafter Wind aus Nordwest. Frühtemperaturen minus 6 bis 0 Grad, Tageshöchsttemperaturen minus 2 bis plus 5 Grad.

1919: Für die Wahl zur Deutschen Nationalversammlung erhalten erstmals Frauen das aktive und passive Wahlrecht.