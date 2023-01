Wie in jedem Jahr erfreut uns Tripadvisor auch heuer wieder mit seinen "Best of the Best"-Listen. Diese Reiseziele sind demnach 2023 besonders gefragt.

1. Kuba

Foto: APA/AFP/ADALBERTO ROQUE

Die Begründung: Die Insel bietet faszinierende Möglichkeiten für kulturellen Austausch und einige "einfach fantastische" Strände. Hervorgehoben wird wegen seiner Mischung aus altmodischer Architektur und modernem Nachtleben. Die zum Unesco-Weltkulturerbe gehörende Stadt Trinidad mit ihrer spanischen Kolonialarchitektur wird Reisenden als ein idealer Ausgangspunkt für einen Besuch im wunderschönen "Tal der Zuckermühlen" ans Herz gelegt.

2. Hoi An, Vietnam

Foto: Getty Images/iStockphoto

Die Begründung: Die Stadt an der zentralvietnamesischen Küste ist bereits ein beliebter Zwischenstopp für Rucksacktouristen und wird immer bekannter. Am 14. Tag eines jeden Mondmonats tauscht die Stadt ihre elektrische Beleuchtung gegen traditionelle farbige Laternen aus. Zu den Sehenswürdigkeiten gehört u.a. der Quan-Cong-Tempel.

3. Mauritius

Foto: Getty Images/iStockphoto/narvikk

Die Begründung: Mauritius ist ein tropisches Paradies, in dem es viel zu erleben gibt. Port Louis, die Hauptstadt der Insel, ist ein geschäftiger Hafen mit einer wiederbelebten Uferpromenade und einem geschäftigen Markt. Die meisten Besucher zieht es jedoch in die Feriengebiete wie Mont Choisy, das ruhige Trou-aux-Biches und das bei Tauchern beliebte Flic en Flac.

4. Siem Reap, Kambodscha

Foto: REUTERS/Cindy Liu

Die Begründung: Angkor Wat. Vor allem der Sonnenaufgang über dem weltberühmten Tempelkomplex soll ein "tiefgreifendes" Erlebnis sein. Auch der Besuch des Nachtmarkts wird empfohlen.

5. Chiang Mai, Thailand

Foto: AFP/MLADEN ANTONOV

Die Begründung: Man könnte den Urlaub in Chiang Mai damit verbringen, etwa um den berühmten Nachtbasar zu erkunden. Zu entdecken gibt es aber noch viel mehr: Das Nationalmuseum und der Botanische Garten sind "großartige Orte, um die lokale Kultur kennen zu lernen und den zarten Duft der thailändischen Orchideen einzuatmen". Im Stadtzentrum umschließen die Überreste der alten Stadtmauern über 30 Tempel. Wer sich traut, kann 300 Stufen zum Wat Phrathat Doi Suthep hinaufsteigen, einem buddhistischen Tempel in den Hügeln.

6. Grand Cayman, Cayman Islands

Foto: imago images/robertharding

Die Begründung: Je weiter man sich von den geschäftigen Docks von Grand Cayman entfernt, desto mehr Ruhe und Frieden finde man. In Stingray City (eigentlich eine Sandbank) schwimmen Stachelrochen neben einem im ruhigen Wasser. In der Nähe der Stadt finden Reisende einige der besten Massage- und Spa-Angebote in der ganzen Karibik, heißt es.

7. Fes, Marokko

Foto: APA/AFP/FADEL SENNA

Die Begründung: Die älteste Universität der Welt ist nicht Oxford oder die Sorbonne, sondern die Universität von Al-Karaouine in Fes el Bali. Diese von Mauern umgebene Stadt, die zum Unesco-Weltkulturerbe gehört, versetze Besucherinnen und Besucher in das Mittelalter zurück. liest man. Besuchen sollte man auch die alten labyrinthartigen Viertel der Medina von Fes el Bali und die vier imposanten Stadttore von Fes mit ihren unverwechselbaren marokkanischen Kacheln.

8. Baku, Aserbaidschan

Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Die Begründung: Das historische Zentrum von Baku offenbare seine bewegte Vergangenheit, von den Anfängen als Hafenstadt an der Seidenstraße über den Ölboom bis hin zur Sowjetzeit. Die Altstadt ist ein Labyrinth aus Gassen, Moscheen, historischen Gebäuden und Überresten von Festungsanlagen, darunter der Palast der Schirwanschahs und der Jungfernturm, die heute zum Unesco-Weltkulturerbe gehören. Die Stadt ist weit mehr als nur eine historische Stätte, sie beherberge ein reges Kunst- und Kulturleben sowie einen lebhaften modernen Wirtschaftssektor.

9. Kathmandu, Nepal

Foto: EPA/NARENDRA SHRESTHA

Die Begründung: Nepals Hauptstadt ist umgeben von einem Tal voller historischer Stätten, alter Tempel, Schreine und faszinierender Dörfer. Man sollte sich unter die Einheimischen mischen, empfiehlt Tripadvisor, etwa m Durbar Square oder sich Bergwanderern im geschäftigen Thamel Distrikt anschließen. Das Kunsthandwerk – Teppiche, Papierdrucke – sei auch sehenswert.

10. Krakau, Polen

Foto: IMAGO/Amy Katz

Die Begründung: Das Wawel-Schloss, der Hauptplatz, die Marienkirche und das Kazimierz-Viertel... Krakau, eine Unesco-Weltkulturerbestadt, biete Geschichte und Architektur. Die Stadt habe sich zudem zu einem europäischen Zentrum des gastronomischen Erbes entwickelt. Im Jahr 2019 wurde Krakau von der European Academy of Gastronomy der Titel "Europäische Hauptstadt der gastronomischen Kultur" verliehen. Jedes Jahr finden außerdem fast 100 Festivals und andere Veranstaltungen von internationalem Format statt. (red, 19.1.2023)