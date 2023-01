Die blaue Landtagsabgeordnete Aigner kritisiert Niederösterreich-Spitzenkandidat Udo Landbauer in einem Video scharf. Sie ruft dazu auf, Landeshauptfrau Mikl-Leitner zu wählen

Die Stimmung zwischen FPÖ und ÖVP ist im Bund und auch in Niederösterreich nicht die beste. Geht es nach der blauen Landtagsabgeordneten Ina Aigner, ist die derzeitige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) jedoch die beste Wahl für die Landtagswahl am 29. Jänner. Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen, sie wolle aber die Wahrheit sagen.

Die FPÖ sei nicht mehr jene Partei, die sie unter Landesrat Gottfried Waldhäusl gewesen sei, gibt Aigner in einem Video bekannt, das in Abgeordnetenkreisen kursiert und auch an ÖVP-Mandatare gesendet wurde.

FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer wird in einem Video scharf kritisiert. Foto: APA/ Robert Jäger

Ihre Kritik richtet Aigner an den FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer. Von ihm seien andere Meinungen und Ideen nicht unterstützt worden. "Ich weiß, wie er mit den eigenen Leuten umgeht. Überheblich, arrogant und machtgeil", heißt es in dem Video.

Auch mit dem Wahlkampf rechnet Aigner ab. Es sei nur noch ein Anpatzen untereinander, stattdessen wolle sie "Politik für die Niederösterreicher machen". Das geht laut Aigner nur mit der jetzigen Landeshauptfrau. "Daher rufe ich erstmals zu einer anderen Wahl auf", sagt Aigner. (ste, 19.1.2023)