Das vorläufige Endergebnis mit Wahlkarten-Prognose, die Mandatsverteilung und die Ergebnisse in den Gemeinden

Hier sehen Sie das vorläufige Ergebnis der Landtagswahl mit der Wahlkarten-Prognose von Sora:

Die Mandatsverteilung

Die folgende Grafik zeigt die entsprechende Mandatsverteilung im niederösterreichischen Landtag. Auch die Regierungssitze werden gemäß dem Wahlergebnis nach dem Proporzsystem besetzt und sind unter den Landtagsmandaten zu sehen.

Die Ergebnisse in den Gemeinden

Unten sehen Sie die Wahlergebnisse in den einzelnen Gemeinden. Wahlkartenstimmen sind bis auf wenige Ausnahmen (nämlich jene, die nicht per Post und nicht im eigenen Lokal, sondern in einem fremden Wahlsprengel abgegeben wurden) bereits enthalten.

Die Wählerwanderungen

In der Sora-Wählerstromanalyse stehen die Verluste der ÖVP und die Gewinne der FPÖ im Vordergrund:

Die ÖVP verliert laut Wählerstromanalyse zahlreiche Stimmen an die FPÖ: 72.000 verlor die ÖVP auf diesem Wege, etwa 11.000 wanderten in die entgegengesetzte Richtung.

Neben der Wanderung zur FPÖ verliert die ÖVP 36.000 potenzielle Stimmen von Personen, die nur einen Zweitwohnsitz in Niederösterreich haben. Diese waren bei dieser Wahl nicht mehr wahlberechtigt und wählten 2018 überproportional die ÖVP. Ähnlich viele ehemalige Nichtwähler wählten dafür diesmal die ÖVP.

Die SPÖ verliert immerhin noch 29.000 Stimmen an die FPÖ, der Strom in die Gegenrichtung beträgt etwa 14.000 Stimmen.

Rechnet man die Ströme von und zu Nichtwählern zusammen, erhält die FPÖ rund 10.000 Stimmen aus diesem Lager.

Die Zahlen der Wählerstromanalyse basieren auf einer statistischen Berechnung des Forschungsinstituts Sora im Auftrag des ORF. Wie die Wanderungen erhoben werden, erklärt Laurenz Ennser-Jedenastik im Blog "Standardabweichung": Wie Wählerstromanalysen funktionieren.

(red, 29.1.2023)