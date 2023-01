Sehr gezielt kann der humanoide Roboter nach Dingen greifen, diese festhalten und dies ablegen oder werfen. Foto: Boston Dynamics/Youtube

Ob es schlau ist, einem Roboter Hände zu verpassen, mit denen er Dinge ergreifen und diese benutzen kann, muss an anderer Stelle beantwortet werden. Wenn Atlas, der laufende Roboter des US-Unternehmens Boston Dynamics, mit seinen neuen Greifarmen Bretter ergreift und sich damit eine Brücke baut, dann ist das aber in jedem Fall sehr beeindruckend.



Greifarme

Der humanoide Roboter wurde schon öfter in Videos vorgestellt, um etwa zu zeigen, wie er Hindernisse überwinden und sogar unebenen Boden mit seinen Gelenken ausgleichen kann. Mit den neuen Metallklauen erweitert sich das Repertoire von Atlas nun enorm. In dem kürzlich veröffentlichten Video des Robotik-Unternehmens ruft ein auf einem Gerüst stehender Mitarbeiter nach seiner Werkzeugtasche. Sofort stapft Atlas los, ergreift ein Brett und baut sich damit eine Brücke über einen kleinen Abgrund.

Auch die Werkzeugtasche kann der Roboter mit seinen neuen Händen ohne Probleme ergreifen. Ein paar Stufen später wirft Atlas die Werkzeuge in Richtung des menschlichen Arbeiters. Das Gerüst verlässt er schließlich, indem er eine Kiste umwirft, auf diese springt und dann mit einem Drehsprung auf den Boden der Halle zurückkehrt.

Boston Dynamics

Forschungszwecke

Zum Verkauf steht Atlas nicht. Er diene ausschließlich der Forschung, erklärt der Hersteller. Parallel dazu präsentiert sich der Roboter als regelmäßiger viraler Hit in diversen Videos, weil natürlich viele Menschen daran interessiert sind, wie die Entwicklung auf diesem Gebiet voranschreitet. Mit den neuen Greifarmen ist Atlas in jedem Fall einer von sehr wenigen humanoiden Roboter, die diese so präzise einsetzen können. (aam, 19.1.2023)