Es waren viele und lange Verhandlungen, und am Ende konnte man sich einigen: Das Vorarlberger U-Ausschuss-Gesetz wird überarbeitet, die Spielregeln für das Kontrollgremium verschärft, also die Kontrollrechte ausgeweitet. In mehr als zehn Gesprächsrunden rang die Opposition der Schwarz-Grünen Regierung mehrere Zugeständnisse ab. Die Grünen waren dabei von Beginn an auf der Seite der Opposition, im Endeffekt ging es also darum die ÖVP davon zu überzeugen, die Kontrollrechte auszuweiten. Landeshauptmann Markus Wallner

Doch warum war eine Reform überhaupt notwendig? In Vorarlberg kam es erst einmal zu einem U-Ausschuss – zu Offshore-Geschäften der Vorarlberger Hypo. Dieser wurde in der Folge aber von allen Seiten kritisiert und als "zahnlos" beschrieben. Für eine mögliche parlamentarische Untersuchung der Wirtschaftsbund-Affäre wollte die Opposition deswegen nachschärfen. Diskussionsbedarf gab es beispielsweise in der Frage, ob das Landesverwaltungsgericht als Schlichtungsstelle angerufen werden kann. Eine andere Forderung: Dass die Sitzungen medienöffentlich sind. Insgesamt war die Liste mit gewünschten Änderungen 13 Punkte lang.